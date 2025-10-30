Quito anuncia cierre nocturno del puente de Gualo por mantenimiento desde el 30 de octubre

La medida forma parte de una intervención integral en cuatro puentes vehiculares estratégicos de la capital.

El puente vehicular de la avenida Simón Bolívar, en el sector Gualo, nororiente de Quito, permanecerá cerrado durante las noches, del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento preventivo para reemplazar las juntas de dilatación, componentes esenciales que garantizan la estabilidad de las estructuras.

Desde las primeras horas de la mañana, el paso vehicular quedará habilitado con normalidad y en condiciones seguras. Foto: Cortesía

La medida forma parte de una intervención integral en cuatro puentes vehiculares estratégicos de la capital, que se extenderá hasta enero de 2026, detalla el Municipio de Quito.

Los cierres se realizarán exclusivamente en horario nocturno, de 21:00 a 05:30, con el fin de no afectar la movilidad diaria.

Los cronogramas establecidos por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) son los siguientes:

Puente de la av. Simón Bolívar, sector Gualo: del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

Puente de la av. Simón Bolívar, sector Zámbiza – La Tola Alta: del 5 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.

Puente del intercambiador Ruta Viva – Simón Bolívar (barrios Protección Itchimbía y Santa Rosa): del 13 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Paso elevado de la av. República sobre la av. 10 de Agosto y av. Atahualpa – La Carolina: del 20 de octubre al 17 de noviembre de 2025.

Durante las noches de intervención, se aplicarán cierres totales o parciales coordinados con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), para permitir el retiro de las juntas antiguas, la remoción de la carpeta asfáltica y la colocación de nuevas piezas de alta resistencia.

Desde las primeras horas de la mañana, el paso vehicular quedará habilitado con normalidad y en condiciones seguras.

Según el Municipio, estas acciones buscan prevenir accidentes, prolongar la vida útil de los puentes y reforzar la seguridad vial en los principales corredores de Quito.

Antes del inicio de cada fase, se difundirá información sobre rutas alternas y cierres específicos a través de los canales oficiales del Municipio y de la Epmmop.

Actualmente, continúa vigente el cierre nocturno del paso elevado de la av. República, programado hasta el 17 de noviembre. (I)

