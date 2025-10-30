Jurista Alberto Montenegro, cuestiona el apoyo a la Asamblea Constituyente: “No se puede respaldar un proceso sin reglas claras”

Un abogado constitucionalista advierte que la propuesta del Gobierno para convocar una Asamblea Constituyente carece de definición y pone en riesgo la institucionalidad democrática.

El abogado y magíster en Derecho Constitucional y Procesal, Alberto Montenegro, respondió al manifiesto suscrito por un grupo de juristas que expresaron su respaldo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Hay algo tragicómico en la repentina fiebre “refundadora” de ciertos juristas que ayer juraban amor eterno a las garantías y hoy hacen barra por una nueva Constitución como si alentaran desde el palco VIP de la historia. La escena es definitivamente grotesca, académicos que… pic.twitter.com/iDFd968mVl — Alberto Montenegro (@amontenegrito) October 30, 2025

En su análisis, el constitucionalista advirtió que no se puede apoyar un proceso sin conocer su contenido, límites ni procedimiento. “Una Constituyente sin estatuto definido —sin saber cómo se eligen los delegados, qué facultades tendrán o qué se pretende cambiar— es abrir una caja de Pandora institucional”, señaló.

El jurista recordó que la Constitución vigente establece tres vías para convocar una Asamblea Constituyente: iniciativa presidencial, aprobación con dos tercios de la Asamblea Nacional o por iniciativa ciudadana respaldada por al menos el 12 % del padrón electoral. “Cualquier camino fuera de esas vías sería inconstitucional”, enfatizó.

Asimismo, expresó su preocupación por la ambigüedad del Ejecutivo, que hasta ahora no ha precisado el contenido ni los objetivos de la propuesta, pese a insistir en que será consultada al pueblo. “Apoyar una Constituyente sin conocer el texto ni el reglamento es un acto de fe, no de razón jurídica”, afirmó.

Finalmente, el abogado manifestó que está a favor de discutir una posible reforma o nueva Constitución, pero solo dentro de un proceso transparente, legítimo y con garantías democráticas reales. “Sí al debate constitucional, no a la improvisación política”, concluyó.

Confirmado.net