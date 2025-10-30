Xi afirma que está dispuesto a trabajar con Trump para construir una base sólida para los lazos bilaterales

BUSAN, República de Corea, 30 oct (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, afirmó hoy jueves que está dispuesto a seguir trabajando con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para construir una base sólida para las relaciones bilaterales y crear un ambiente favorable para el desarrollo de ambos países.

Durante un encuentro con Trump, Xi señaló que, bajo la orientación conjunta de ambos líderes, los lazos entre China y Estados Unidos se han mantenido, en términos generales, estables.

«China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Eso es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad demanda», afirmó.

Dadas las diferentes condiciones nacionales, es normal que las dos partes no siempre coincidan en todos los temas, y que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando, agregó Xi.

«Guiamos el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos», dijo Xi. «Frente a los vientos, las olas y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar el complejo panorama y garantizar que el gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga avanzando de manera estable».

Xi afirmó que la economía china mantiene un buen impulso de desarrollo y agregó que, en los tres primeros trimestres del año, el PIB de China creció un 5,2 por ciento, mientras que el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo aumentó un 4 por ciento.

Este no es un logro fácil, dadas las dificultades internas y externas, subrayó Xi y añadió que la economía china «es como un vasto océano, grande, resiliente y llena de promesas».

«Tenemos la confianza y la capacidad para superar todo tipo de riesgos y desafíos», enfatizó Xi.

En su cuarta sesión plenaria, el XX Comité Central del Partido Comunista de China examinó y aprobó las recomendaciones para el plan de desarrollo económico y social de los próximos cinco años, señaló Xi.

«A lo largo de más de siete décadas hemos trabajado, generación tras generación, siguiendo el mismo plan para convertirlo en realidad. No tenemos intención de desafiar ni de reemplazar a nadie. Nuestro enfoque siempre ha sido gestionar bien los asuntos de China, mejorar nosotros mismos y compartir las oportunidades de desarrollo con todos los países del mundo», agregó.

Al calificar ese enfoque como un secreto importante del éxito de China, Xi dijo que el país seguirá profundizando la reforma en todos los ámbitos, ampliando la apertura y promoviendo un crecimiento económico de mayor calidad, al tiempo que logra un incremento apropiado de la producción y avanza hacia un desarrollo humano integral y la prosperidad común, lo que también ampliará el espacio de cooperación entre China y Estados Unidos.

Xi indicó que los equipos económicos y comerciales de ambos países sostuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre importantes temas económicos y comerciales, y alcanzaron consensos sobre la resolución de diversos problemas.

Instó a los dos equipos a definir y concretar los próximos pasos lo antes posible, para garantizar que los entendimientos comunes se mantengan y apliquen eficazmente, e inyectar confianza a ambos países y a la economía mundial mediante resultados tangibles.

Las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos han experimentado altibajos recientemente, lo que también ha aportado lecciones a ambas partes, observó Xi.

Los lazos empresariales, señaló Xi, deben seguir siendo el ancla y la fuerza impulsora de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos, y no convertirse en un obstáculo ni en un punto de fricción.

Ambas partes deben pensar a lo grande y reconocer los beneficios a largo plazo de la cooperación, evitando caer en un ciclo vicioso de represalias mutuas, añadió Xi, quien llamó a los dos equipos a continuar las conversaciones en un espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio compartido, acortando de forma continua la lista de problemas y ampliando la de cooperación.

El diálogo es mejor que la confrontación, sostuvo Xi, y añadió que China y Estados Unidos deben mantener la comunicación a través de diversos canales y niveles para fortalecer la comprensión mutua.

Existe un buen potencial para que ambos países cooperen en la lucha contra la inmigración ilegal y el fraude de telecomunicaciones, el combate al lavado de dinero, la inteligencia artificial y la respuesta ante enfermedades infecciosas, aseveró.

Los departamentos competentes deben reforzar el diálogo y los intercambios y llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa, dijo Xi, al tiempo que instó a ambos países a mantener interacciones positivas en plataformas regionales e internacionales.

«Hoy el mundo enfrenta numerosos desafíos complejos. China y Estados Unidos pueden asumir juntos nuestra responsabilidad como grandes potencias y trabajar juntos para lograr más avances importantes y concretos en beneficio de nuestros dos países y de todo el mundo», agregó.

Xi señaló que China será sede de la cumbre del APEC 2026 y Estados Unidos de la cumbre del G20 el mismo año.

Ambas partes pueden apoyarse mutuamente para que las dos cumbres sean productivas, promoviendo el crecimiento económico mundial y mejorando la gobernanza económica global, añadió Xi.

Donald Trump señaló que era un gran honor reunirse con Xi Jinping, y afirmó que China es un gran país y que el presidente Xi es un líder destacado y respetado, con quien ha mantenido una buena amistad durante muchos años y con el que siempre se ha llevado bien.

Estados Unidos y China siempre han tenido una relación fantástica, y será aún mejor, dijo Trump, expresando su esperanza por un futuro aún más prometedor para ambos países.

«China es el socio más importante de Estados Unidos, y con esfuerzos conjuntos, ambos países pueden lograr grandes cosas para el mundo y disfrutar de muchos años de éxito», afirmó.

Trump también destacó que China será la anfitriona de la Reunión de Líderes Económicos del APEC en 2026, mientras que Estados Unidos acogerá la Cumbre del G20 también el próximo año, y deseó a ambas partes todo el éxito en estos importantes eventos.

Los dos presidentes acordaron fortalecer la cooperación en los ámbitos económico, comercial, energético y en otros sectores, así como fomentar más intercambios entre sus pueblos.

También convinieron mantener interacciones de manera regular. Trump manifestó su expectativa de visitar China a principios del próximo año e invitó al presidente Xi a visitar Estados Unidos.

