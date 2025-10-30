Senado de EE.UU. vota a favor de derogar aranceles a Brasil

La propuesta fue votada en el Senado tras el encuentro de hace dos días del presidente Donald Trump y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Senado de Estados Unidos votó este martes (28.10.2025) a favor de revocar los aranceles impuestos por la Administración del presidente, Donald Trump , a Brasil y la medida pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación.

La votación en la Cámara Alta del Congreso estadounidense fue de 52 votos a favor y 48 en contra para eliminar el arancel del 50% que Trump había impuesto a Brasil el pasado 30 de julio bajo la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La votación favorable para el país suramericano sucedió luego de la reunión del republicano con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 26 de octubre en Malasia, donde le pidió al presidente estadounidense reconsiderar su decisión.

Los senadores republicanos Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins y Lisa Murkowski votaron con Rand Paul, uno de los patrocinadores de la moción, y 47 miembros del grupo demócrata para aprobar la resolución.

La medida pasará a la Cámara de Representantes

Sin embargo, la medida para dejar a Brasil libre de aranceles llegará a la Cámara de Representantes donde existen pocas posibilidades de que el presidente de esta célula legislativa, Mike Johnson, republicano por Luisiana, la lleve camino a la aprobación para que Trump la vete en su escritorio.

A medio año, Trump afirmó que impuso aranceles punitivos a Brasil por la que llamó «cacería de brujas» en contra del ultraderechista expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien finalmente fue sentenciado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado en contra del Gobierno de Lula da Silva.

La Casa Blanca dijo en julio que Bolsonaro había sido «acusado injustamente» y que la «persecución política» amenazaría el desarrollo de las instituciones políticas, administrativas y económicas de Brasil.

Confirmado.net – DW