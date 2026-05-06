China insta a EEUU para detener bloqueo y sanciones contra Cuba

BEIJING, China insta a Estados Unidos a detener de inmediato el bloqueo y las sanciones, así como la coerción y presión de cualquier forma contra Cuba, declaró hoy martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz hizo las declaraciones en respuesta a la medida de Estados Unidos destinada a aumentar las sanciones contra Cuba.

Cuba ha denominado como reprobables y ridículas las medidas coercitivas ilegales y unilaterales de Estados Unidos. La intensificación de las sanciones ilícitas y unilaterales de Estados Unidos contra Cuba viola gravemente el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y el desarrollo y viola las normas básicas en las relaciones internacionales, señaló el vocero.

China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia en los asuntos internos de Cuba, agregó el portavoz.

Con información de – Xinhua