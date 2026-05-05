Una polémica llamada mete a Noboa de frente en las elecciones colombianas

La postulante del uribismo celebró como un logro propio la disminución de los aranceles de Ecuador a Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso el lunes rebajar los aranceles a Colombia, denominados como tasa de seguridad, de 100 % a 75 %. Una decisión que el mismo día se atribuyó la candidata presidencial de la derecha tradicional colombiana, Paloma Valencia.

Valencia, del partido uribista Centro Democrático, informó que había conversado telefónicamente con Noboa para decirle que, en caso de ser elegida presidenta de Colombia, contará con su «compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera”.

En un comunicado oficial, la Presidencia ecuatoriana sostuvo que la medida ratifica la intención de Noboa de «avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad». Mientras que Valencia lo calificó como una «muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno».

El mandatario ha justificado su inédita política arancelaria por una falta de cooperación en seguridad, en un ‘impasse’ sostenido con su par colombiano, Gustavo Petro, a quien inclusive responsabilizó de una «incursión de guerrilleros» a territorio ecuatoriano.

«Es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto», aseveró Valencia, haciéndose eco del discurso de Noboa. «Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno», añadió.

Llamada de la discordia

La plática entre el dignatario y la también senadora generó controversia, especialmente en Colombia, donde algunos sectores se pronunciaron en contra de lo sucedido.

La senadora del oficialista Pacto Histórico, María José Pizarro, aseguró que «pretenden suplantar funciones del Gobierno legítimamente constituido» de Petro. «Ahora confiesan que su única herramienta de campaña es buscar la injerencia de terceros países en nuestro proceso electoral», agregó.

La semana pasada, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que Noboa «intenta provocar al Gobierno de Petro». Entrevistado por RT, indicó que «hace tiempo, hace meses, está provocando a Colombia para tratar de interferir en las elecciones colombianas».

Un resumen de los sondeos en Colombia, elaborado por La Silla Vacía, muestra que Valencia compite con el postulante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, para llegar a segunda vuelta. En primer lugar aparece Iván Cepeda, el representante de la izquierda.

Con información de – RT