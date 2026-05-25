Alemania.- Ministro descarta amenazas concretas en eventos públicos del Mundial

Berlín, 24 may (dpa) – El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, descartó que existan amenazas concretas que puedan hacer peligrar la celebración de los eventos públicos previstos para el Mundial de fútbol.

«En general, estamos ante una situación de amenaza abstracta elevada», declaró Dobrindt al grupo de medios alemán Funke antes del torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

«Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que pueda derivarse de la guerra en Irán, en lo que respecta a individuos y grupos extremistas», señaló Dobrindt.

ARCHIVO – Una retransmisión pública realizada en Berlín con motivo de un partido de la selección alemana en la Eurocopa 2024 («Ministro descarta amenazas de seguridad en eventos públicos del Mundial»). Foto: Christoph Soeder/dpa

El político conservador explicó sin embargo que, por el momento, no existen motivos para «pasar de una situación de amenaza abstracta a una específica». Dicha situación podría cambiar de manera rápida, puntualizó.

«Haremos todo lo posible para garantizar que los eventos a gran escala, ya sean eventos de aficionados o la Oktoberfest, sigan siendo seguros», comentó al destacar que Alemania sigue siendo un país seguro.

Según los medios alemanes, las principales ciudades del país se están mostrando reticentes a la hora de habilitar zonas para que los aficionados puedan seguir las retransmisiones en grandes espacios abiertos, tal y como ha sucedido en otras citas mundialistas.

Debido a la diferencia horaria, muchos partidos no se disputarán hasta última hora de la tarde o pasada la medianoche, hora alemana. No obstante, es probable que se produzcan eventos de visionado público organizados por proveedores comerciales.

Con información de AGENCIA DPA