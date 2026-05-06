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May 6, 2026

Policía intensifica operativos durante el toque de queda: patrullajes, controles y allanamientos a escala nacional

  • mayo 5, 2026
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Segunda jornada deja despliegue simultáneo en zonas estratégicas del país

Durante la segunda jornada del toque de queda en Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador reforzó su presencia con patrullajes, controles vehiculares y allanamientos en distintas zonas del país.

Las acciones se desarrollan en el marco de la restricción de movilidad vigente entre el 3 y el 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.

Los operativos, difundidos a través de canales oficiales, evidencian intervenciones simultáneas en sectores considerados estratégicos, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Controles vehiculares y vigilancia en ejes viales

Como parte del despliegue, se intensificaron los controles en carreteras y avenidas principales, donde agentes policiales verifican documentación y detectan posibles irregularidades.

Estas acciones buscan frenar actividades ilícitas durante la restricción nocturna, así como garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.

Allanamientos y operativos en zonas urbanas

En ciudades como Guayaquil, se ejecutó la operación Intervención, Acción y Destrucción (IAD), enfocada en sectores priorizados del Distrito Metropolitano.

Estos operativos incluyen allanamientos a viviendas y acciones focalizadas para desarticular estructuras delictivas, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 370.

Resultados iniciales: más de 120 aprehendidos

El comandante policial, Pablo Dávila, informó que durante la primera jornada del toque de queda se registraron 124 personas aprehendidas.

De ese total, 119 ciudadanos fueron detenidos por incumplir la restricción de movilidad, lo que evidencia el desafío en el acatamiento de la medida.

Llamado a la ciudadanía a respetar las medidas

La Policía reiteró su llamado a la población para cumplir con las disposiciones vigentes y colaborar con los controles.

Las autoridades insisten en que el respeto al toque de queda es clave para reducir riesgos y mejorar la seguridad.

Medidas excepcionales por seguridad

El toque de queda forma parte de una serie de acciones implementadas por el Gobierno para contener la inseguridad en varias zonas del país.

La combinación de patrullajes, controles y operativos especiales busca recuperar el control territorial y prevenir hechos delictivos.

Con información de El Universo

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