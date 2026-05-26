“Ratas, tuberculosis y desnutrición”: defensa de Aquiles Álvarez alerta riesgo extremo dentro de la cárcel

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una petición urgente ante el SNAI para exigir su traslado inmediato a una celda “sin plagas”, autorización para una valoración médica independiente y exámenes clínicos especializados, ante el presunto riesgo de contagio de tuberculosis, leptospirosis y un cuadro de desnutrición agravado por sus antecedentes médicos. El documento sostiene que Álvarez permanece bajo una medida cautelar y no tiene sentencia condenatoria.

Defensa denuncia presencia de ratas y riesgo biológico “extremo”

El abogado Ramiro J. García Falconí aseguró en el escrito remitido al Centro de Privación Provisional de Libertad Santa Elena No. 1 que existen “condiciones críticas e insalubres” dentro de la celda donde permanece recluido el alcalde de Guayaquil.

Según el documento, la defensa ya había solicitado previamente el traslado del funcionario debido a la presencia constante de roedores, situación que —afirman— vulnera las condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad humana.

La petición sostiene además que existe una “doble amenaza biológica”:

proliferación de ratas,

y circulación de tuberculosis activa dentro del sistema penitenciario.

La defensa advierte que la exposición permanente a roedores podría derivar en enfermedades como:

leptospirosis,

hantavirus,

salmonelosis,

tifus murino,

y fiebre por mordedura de rata.

Alerta por tuberculosis y estado nutricional del alcalde

Uno de los puntos más delicados del documento es la advertencia sobre una posible vulnerabilidad inmunológica del alcalde.

La defensa señala que Álvarez tiene antecedentes de cirugía bariátrica, condición que limitaría la absorción adecuada de nutrientes y requeriría alimentación especial.

Según el escrito, la falta de condiciones médicas y nutricionales adecuadas podría generar:

desnutrición acelerada,

déficit vitamínico,

debilitamiento inmunológico,

y mayor exposición a enfermedades infecciosas dentro del penal.

Además, el documento menciona reportes sobre supuestos traslados de personas privadas de libertad presuntamente contagiadas con tuberculosis desde la cárcel de El Encuentro hacia otros centros penitenciarios del país, lo que habría incrementado la preocupación de la defensa.

Solicitan médico independiente y cambio urgente de celda

La defensa del alcalde pidió formalmente al SNAI:

traslado inmediato a una celda libre de plagas,

ingreso urgente de un médico especialista independiente,

realización de exámenes de laboratorio,

valoración nutricional externa,

y medidas para precautelar su integridad física.

El documento insiste en que el alcalde no se encuentra bajo una sentencia ejecutoriada, sino bajo una medida cautelar, por lo que el Estado mantiene responsabilidad directa sobre su integridad y condiciones de reclusión.

El caso vuelve a encender el debate sobre las cárceles en Ecuador

La denuncia vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones del sistema penitenciario ecuatoriano, golpeado en los últimos años por:

hacinamiento,

violencia,

enfermedades,

falta de atención médica,

y denuncias sobre condiciones insalubres.

El caso de Aquiles Álvarez agrega ahora un nuevo elemento de tensión política y mediática, debido al impacto nacional que tiene la situación judicial y carcelaria del alcalde de Guayaquil. FIN