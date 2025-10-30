Urgente!

China agrega 10,57 millones de nuevos empleos urbanos entre enero y septiembre

  • octubre 29, 2025
BEIJING, China creó un total de 10,57 millones de nuevos empleos urbanos en los primeros nueve meses de 2025, alcanzando el 88 por ciento de su objetivo anual, según mostraron hoy miércoles datos oficiales.

China creó 10,57 millones de empleos urbanos en los primeros nueve meses de 2025 y mantiene el desempleo en 5,2 %, según datos oficiales.Foto: Internet

La tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta se situó en el 5,2 por ciento en septiembre, lo que supone un descenso de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, precisó en una rueda de prensa Cui Pengcheng, portavoz del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.

El país ha intensificado sus esfuerzos para mantener un mercado laboral estable, acelerando la implementación de medidas para apoyar el empleo, agregó Cui.

China se ha fijado como objetivo una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta de alrededor del 5,5 por ciento en 2025 y planea crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos este año. Aleta

