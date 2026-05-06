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May 6, 2026

“Toca correr para alcanzar bus”: estudiantes nocturnos ajustan sus rutinas por toque de queda en Guayaquil

  • mayo 5, 2026
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Clases más cortas y menos transporte complican la jornada educativa nocturna

La aplicación del toque de queda en Guayaquil está impactando directamente en la educación nocturna.

Estudiantes y docentes han tenido que reorganizar horarios, acortar clases y acelerar sus traslados ante la reducción de buses y la restricción de movilidad vigente entre las 23:00 y 05:00.

Historias como la de Vanessa Sánchez reflejan esta nueva realidad: salir antes de casa, correr para alcanzar transporte y reorganizar su vida familiar para no abandonar sus estudios.

Horarios ajustados para evitar el toque de queda

Las instituciones educativas nocturnas han reducido sus jornadas.

Lo que antes terminaba a las 22:00, ahora concluye alrededor de las 21:00 o 21:30, con el objetivo de que los estudiantes puedan regresar a sus hogares a tiempo.

Este cambio también ha implicado adelantar el ingreso y recortar la duración de las clases, priorizando materias esenciales dentro de la malla curricular.

Menos buses y más dificultades para movilizarse

Uno de los principales problemas es la reducción del transporte público en horas de la noche.

Varias líneas han limitado su operación, lo que obliga a los estudiantes a buscar alternativas como taxis, tricimotos, bicicletas o caminatas largas.

En algunos casos, los alumnos deben esperar en calles con poca circulación o compartir transporte para poder llegar a casa, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Impacto en la asistencia y rendimiento académico

Docentes advierten que el tiempo de clase está “al límite”, lo que dificulta cumplir con todos los contenidos académicos.

Además, algunos estudiantes han dejado de asistir debido a los problemas de movilidad.

La priorización de materias como Matemáticas, Lengua y Ciencias Naturales ha sido necesaria, mientras que otras asignaturas han sido reducidas o reprogramadas.

Seguridad, otro factor clave en la jornada nocturna

La falta de seguridad privada en algunos planteles obliga a docentes y autoridades a tomar medidas adicionales para proteger a los estudiantes durante la salida.

El riesgo aumenta en sectores con baja circulación vehicular, donde los alumnos deben esperar transporte en condiciones vulnerables.

Educación en medio de restricciones y crisis de movilidad

El toque de queda, implementado como medida de seguridad, ha generado efectos colaterales en sectores como la educación.

La combinación de horarios restringidos y transporte limitado evidencia desafíos estructurales en la movilidad urbana nocturna.

Mientras tanto, estudiantes trabajadores y padres de familia hacen esfuerzos adicionales para mantener su formación académica en medio de estas condiciones.

Con información de El Universo

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