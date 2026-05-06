Concejal de El Empalme de la RC fue asesinado minutos antes del toque de queda en Guayas

Antonio Cool Murillo, edil de la Revolución Ciudadana, fue atacado a tiros mientras participaba en una actividad deportiva en el sector El Limón

La violencia criminal volvió a sacudir a la provincia del Guayas. A pocos minutos del inicio del toque de queda decretado por el Gobierno, el concejal de El Empalme, Antonio Cool Murillo, fue asesinado la noche de este 5 de mayo de 2026 en un ataque armado ocurrido en una cancha deportiva del sector El Limón.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de moradores, el edil —conocido popularmente como “Toño Cool”— participaba en una jornada deportiva vinculada al ecuavóley cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Durante el atentado, otra persona resultó herida por impactos de bala en las piernas y fue trasladada a una casa de salud. Su estado sería estable.

El ataque ocurrió antes del inicio del toque de queda

El crimen generó conmoción en el cantón guayasense debido a que ocurrió aproximadamente 40 minutos antes de que entrara en vigencia el toque de queda dispuesto en varias provincias del país por el incremento de hechos violentos y actividades del crimen organizado.

Moradores del sector señalaron que el ataque provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban en la cancha deportiva, considerada un punto habitual de encuentro comunitario.

Tras la alerta, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar, acordonaron la escena y levantaron varios indicios balísticos para iniciar las investigaciones.

🚨🚨🚨 #Urgente|

Informamos con total consternación que acaban de asesinar a Antonio Cool Murillo, Concejal de la @RC5Oficial El Empalme. Hace pocos días saludamos y compartimos en la Asamblea Cantonal.

El desgobierno nos sigue arrebatando vidas. Descanse en paz compañero. 😓🕊️ pic.twitter.com/In0txw3T6j — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) May 6, 2026

Antonio Cool Murillo formaba parte del Concejo Municipal desde 2023

Antonio Cool Murillo pertenecía a Revolución Ciudadana y ejercía funciones como concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado de El Empalme desde el año 2023.

En el cantón era conocido por su cercanía con actividades deportivas y comunitarias, especialmente relacionadas con el ecuavóley, disciplina que practicaba frecuentemente en el sector donde ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos ni sobre posibles motivaciones del crimen.

La violencia política y criminal sigue golpeando a Ecuador

El asesinato del concejal ocurre en medio de un escenario nacional marcado por el incremento de homicidios, ataques armados y hechos violentos que afectan incluso a autoridades locales y dirigentes políticos.

La provincia del Guayas continúa siendo una de las zonas con mayores niveles de violencia en Ecuador, mientras el Gobierno mantiene estados de excepción y restricciones de movilidad en distintos sectores del país.

El crimen de Antonio Cool Murillo vuelve a poner en debate la seguridad de las autoridades locales y el avance de las estructuras criminales en territorios donde la violencia se ha vuelto recurrente. FIN