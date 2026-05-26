El papa lanza su dardo contra la IA y alerta sobre las «nuevas esclavitudes”

En su primera encíclica, León XIV defiende los derechos de los migrantes y pide perdón en nombre de la iglesia.

El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, ‘Magnifica humanitas’, para lanzar un contundente alegato en contra de la guerra, criticar duramente el desarrollo monopólico de la inteligencia artificial y defender a los migrantes.

«No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable«, afirma el papa de manera rotunda en un extenso texto de 110 páginas, en el que condena la lógica de la «guerra inevitable» y la «cultura del más fuerte» que rige en la actualidad.

La encíclica es una carta solemne del sucesor de San Pedro, dirigida a toda la comunidad católica, así como a todas las personas de buena voluntad, en la que se abordan asuntos morales y sociales ceñidos a los desafíos de la época.

Alegato en contra de la guerra

En un alegato contra las guerras que recorren casi todas las páginas de la encíclica, León XIV denuncia que «cualquier intento o proyecto de eliminar o someter a una nación es gravemente inmoral y, por lo tanto, inaceptable».

Del mismo modo, rechaza que en la actualidad se asista a «la expansión de una cultura del poder, hecha de polarizaciones y violencias», donde se relega «el bien común de la humanidad a un segundo plano». En esa línea, alerta que «el drama concreto de los pueblos en guerra» se reduce a «una variable secundaria respecto a los intereses estratégicos», lo que conduce a «la normalización» de los conflictos bélicos.

León XIV también critica la «rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional«, la erosión de criterios éticos, la pérdida de memoria histórica y la manipulación de narrativas, además de reiterar su condena el relato sobre la «guerra justa», frecuentemente invocado para justificar conflictos bélicos.

El sumo pontífice censura asimismo el crecimiento de la industria bélica, que achaca a «enormes intereses económicos«, y hace énfasis en el riesgo de que el mundo se acostumbre a la idea de que la violencia es inevitable «y solo debe optimizarse».

Dura crítica a la inteligencia artificial

El texto también está atravesado por una dura crítica a la inteligencia artificial, frente a lo que propone un nuevo paradigma social basado en el diálogo y la dignidad de las personas.

Habla de «control social» y de «nuevas esclavitudes» del algoritmo, sostiene que la tecnología no es neutral y alerta de que «pequeños grupos muy influyentes pueden orientar la información y el consumo, condicionar los procesos democráticos e influir en las dinámicas económicas en su propio beneficio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad de entre los pueblos”.

Entre los riesgos, enumera la configuración de «un poder de tal envergadura» que «se concentra en unas pocas manos», es opaco y escapa del control público, por lo que tiene puede contribuir a un «desarrollo distorsionado que genera nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades«.

También tiene palabras para denunciar la desinformación, que en su criterio tiene «un potente multiplicador» en la inteligencia artificial, advirtiendo de que «el desinterés por la verdad lleva, lenta pero inexorablemente, a deslizarse hacia el totalitarismo”.

Con información de – RT