En 60 días Quito tendría lista la ordenanza para subir el pasaje de transporte a $ 0,40 desde 2027

El Municipio de Quito y los transportistas avanzan en la elaboración de una ordenanza que permitiría incrementar la tarifa del transporte público de $ 0,35 a $ 0,40 desde el 1 de enero de 2027

La normativa, que podría aprobarse en aproximadamente 60 días, incluirá medidas tecnológicas, controles y un sistema integrado de recaudo para intentar mejorar el servicio en la capital.

Quito apunta a una nueva tarifa de transporte desde 2027

Tras varias mesas técnicas entre el Municipio capitalino y los representantes del transporte urbano, el Cabildo anunció que se prepara una ordenanza que establecería una nueva tarifa de $ 0,40 para el transporte público.

Aunque el incremento no será inmediato, la propuesta contempla que el nuevo valor entre en vigencia desde el 1 de enero de 2027.

Mientras tanto, el pasaje se mantendrá en $ 0,35 y el Municipio asumirá una compensación económica para cubrir parte de los costos operativos hasta finales de 2026.

La discusión se aceleró después de la paralización parcial del servicio de buses registrada a inicios de mayo, cuando varias unidades suspendieron operaciones durante dos horas en reclamo por la situación financiera del sector.

Las ocho medidas que incluiría la ordenanza

La normativa no solo contempla el ajuste tarifario.

El Municipio plantea una transformación progresiva del sistema de transporte urbano con ocho acciones consideradas clave para mejorar el servicio.

Sistema integrado de recaudo

Uno de los principales cambios será la implementación de un Sistema Integrado de Recaudo en un plazo máximo de ocho meses después de aprobada la ordenanza.

El objetivo es modernizar el cobro del pasaje mediante mecanismos electrónicos.

Monitoreo en tiempo real de buses

Desde enero también se prevé activar un Sistema de Administración de Flota que permitirá controlar velocidad, frecuencias y operación de rutas en tiempo real.

Con ello, las autoridades buscan reducir incumplimientos y optimizar los tiempos de circulación de las unidades.

Información para los usuarios

Otro eje será el Sistema de Información al Usuario, con el que los ciudadanos podrán conocer rutas, paradas, tiempos de llegada y duración de trayectos.

Certificación y capacitación de conductores

La propuesta establece además una certificación obligatoria para choferes emitida por el Municipio y procesos permanentes de capacitación.

Más controles y seguridad

Entre las medidas adicionales constan:

Refuerzo de controles y fiscalización.

Canales visibles para denuncias ciudadanas.

Inspecciones adicionales a la revisión técnica vehicular.

Instalación de cámaras de seguridad en las unidades.

Transportistas dicen que el sistema necesita cambios urgentes

Jorge Yánez, dirigente del sector transportista, sostuvo que el proceso representa “un primer paso” hacia un nuevo modelo de gestión para el transporte público de Quito.

Según explicó, la sostenibilidad del sistema depende de la implementación progresiva de herramientas tecnológicas y de mecanismos de financiamiento que permitan mantener operativas las unidades.

“Estamos contra el tiempo, hay que trabajar lo más pronto posible, porque cada día que pasa es un problema para sostener el servicio de transporte público”, señaló.

También indicó que las compensaciones municipales deberían aprobarse junto con la ordenanza metropolitana para garantizar continuidad en el servicio.

GPS, recaudo electrónico y nuevo modelo de gestión

Los transportistas aseguran que parte de los recursos que recibirían servirán para adquirir hardware destinado al sistema electrónico de recaudo.

Además, los buses ya cuentan con herramientas tecnológicas como GPS, pero falta que el Municipio implemente una plataforma centralizada para procesar y transmitir la información.

La intención, según el sector, es evitar que el aumento del pasaje se convierta nuevamente en un “círculo vicioso” en el que la tarifa sube sin mejoras visibles para los usuarios.

¿Cuándo podría aprobarse la ordenanza?

Representantes del transporte estiman que el Concejo Metropolitano podría debatir y aprobar la normativa en un plazo aproximado de 60 días.

Si el cronograma se cumple, Quito avanzaría durante 2026 en la implementación tecnológica y administrativa del sistema antes de aplicar oficialmente la nueva tarifa en 2027.

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con información de – El Universo