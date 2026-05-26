Clima en Ecuador este martes 26 de mayo: calor de hasta 33 °C en la Costa y lluvias en la Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé para este martes 26 de mayo altas temperaturas en la región Costa y lluvias aisladas en sectores de la Amazonía y la Sierra. El pronóstico incluye cielos parcialmente nublados, ráfagas de viento en ciudades andinas y temperaturas que podrían superar los 33 °C en varias localidades del Litoral.

Altas temperaturas marcarán la jornada en la Costa ecuatoriana

El pronóstico del clima anticipa un ambiente cálido en gran parte de la región Costa durante este martes.

Ciudades como Guayaquil, Salinas y Santa Rosa experimentarán un incremento de temperatura a lo largo del día, con máximas de hasta 33 °C.

Mientras tanto, en sectores del norte e interior del Litoral, especialmente en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo, podrían registrarse lluvias aisladas en determinados momentos de la jornada.

El Inamhi informó además que predominarán los cielos parcialmente nublados en gran parte de la región.

Sierra tendrá ráfagas de viento y variación de temperatura

En la región Interandina se espera cielo variable y temperaturas moderadamente cálidas en provincias del norte y centro.

Ciudades como Quito, Ibarra y Latacunga registrarían ráfagas de viento durante el día, mientras que en Cuenca se anticipan lluvias aisladas en horas de la tarde.

Las temperaturas en la Sierra oscilarán entre 8 °C y 26 °C, dependiendo de la localidad y la altitud.

Amazonía continuará con lluvias y alta humedad

La región Amazónica mantendrá condiciones de inestabilidad climática, especialmente durante la tarde y noche.

El Inamhi prevé precipitaciones ocasionales en zonas de Nueva Loja, Tena, Shell-Mera, Macas y Zamora.Aunque se esperan periodos de nubosidad parcial, las temperaturas seguirán elevadas en varias provincias amazónicas, con máximas de hasta 31,5 °C.

Galápagos tendrá clima estable y temperaturas cálidas

En la región Insular se pronostican condiciones estables con cielos parcialmente nublados.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 31 °C en varios sectores del archipiélago.

Temperaturas previstas por regiones en Ecuador

Costa

Mínima: 23 °C

Máxima: 33 °C

Sierra

Mínima: 8 °C

Máxima: 26 °C

Amazonía

Mínima: 17 °C

Máxima: 31,5 °C

Mínima: 24 °C

Máxima: 31 °C

Inamhi recomienda mantenerse informado sobre cambios climáticos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales debido a posibles cambios repentinos en las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas donde se prevén lluvias y ráfagas de viento.

Pronóstico del clima en Ecuador

Lluvias en la Amazonía ecuatoriana

Temperaturas en Guayaquil y Quito

Alertas meteorológicas del Inamhi

Temporada de lluvias en Ecuador

Con información de – El Universo