Crean un nuevo fármaco contra el cáncer de mama

El nuevo medicamento, basado en un complejo iónico de platino (IV), logró frenar el crecimiento de las células cancerosas dos veces mejor que otros medicamentos existentes.

Un equipo científico internacional, con participación de investigadores de universidades de Rusia, Croacia, India y Arabia Saudita, desarrolló y probó un nuevo fármaco basado en un compuesto de platino que puede ayudar a curar el cáncer de mama. El estudio fue publicado en marzo en la revista Biomedical Materials & Devices.

El grupo puso el foco en un compuesto llamado AV1, un complejo iónico de platino (IV). De acuerdo con los investigadores, en pruebas con cultivos celulares de cáncer de mama, el AV1 logró frenar el crecimiento de las células cancerosas dos veces mejor que medicamentos ampliamente usados actualmente.

«Nuevos horizontes»

«Por primera vez hemos obtenido compuestos que no solo suprimen el crecimiento tumoral, sino que también protegen al organismo de los efectos tóxicos. Esto abre nuevos horizontes en la quimioterapia contra el cáncer«, afirmó Alena Zykova, coautora del estudio e investigadora de la Universidad Estatal del Sur de los Urales (Rusia).

Los científicos aseguran que, a diferencia de la quimioterapia clásica con platino, los nuevos compuestos pueden mantenerse estables en el torrente sanguíneo y activarse directamente dentro de la célula cancerosa. Esto, según el estudio, ayudaría a reducir efectos secundarios y a enfrentar mejor la resistencia del tumor al tratamiento.

El medicamento ya fue probado en ratas con el cáncer de mama. Los resultados mostraron que el AV1 exhibía un potente efecto antioxidante y antiinflamatorio, suprimía el crecimiento tumoral y la metástasis, y también normalizaba la función mitocondrial de los animales. «Incluso con un uso prolongado, el compuesto no causó toxicidad sistémica: no se detectaron problemas de hígado, riñón o corazón en los animales de prueba, y su peso corporal se mantuvo normal», señaló Zykova.

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más comunes del mundo. Por eso, los autores creen que estos nuevos complejos de platino podrían servir como base para medicamentos más eficaces en el tratamiento de cáncer en el futuro.

Con información de – RT