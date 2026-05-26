Ecuador activa su preparación para el Mundial 2026 en Columbus: Beccacece mueve a La Tri en Estados Unidos

La selección de Ecuador ya vive ambiente mundialista en Estados Unidos. Este lunes 25 de mayo, La Tri realizó una jornada especial de activación física en el Goodale Park de Columbus, Ohio, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Bajo el mando de Sebastián Beccacece, el combinado ecuatoriano afina detalles antes de sus amistosos frente a Arabia Saudita y Guatemala.

La Tri comenzó su semana de trabajos en Columbus

La preparación de Ecuador rumbo al Mundial 2026 entró en una nueva etapa con una sesión diferente organizada por el cuerpo técnico en Goodale Park, uno de los espacios públicos más reconocidos de Columbus.

Los futbolistas realizaron ejercicios de movilidad, activación física y recuperación muscular en un ambiente más relajado antes de intensificar las prácticas tácticas y futbolísticas.

La jornada fue compartida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en redes sociales y rápidamente generó interacción entre los aficionados ecuatorianos que siguen de cerca el proceso mundialista.

Sebastián Beccacece apuesta por una preparación integral

El entrenador Sebastián Beccacece busca que la selección llegue en óptimas condiciones físicas y mentales al inicio de la Copa del Mundo.

Por eso, además de las sesiones tradicionales en cancha, el cuerpo técnico ha incorporado actividades fuera del centro de entrenamiento para fortalecer la convivencia y reducir las cargas emocionales durante la concentración.

Horas después de la activación en el parque, La Tri retomó sus entrenamientos en el moderno centro de rendimiento del Columbus Crew, sede base de Ecuador durante su estadía en Estados Unidos.

Ecuador ya suma 16 jugadores concentrados

Durante esta jornada se incorporaron Félix Torres y Yaimar Medina, por lo que el grupo ya cuenta con 16 futbolistas trabajando en Columbus.

Entre los jugadores presentes destacan:

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

John Yeboah

Jackson Porozo

Jordy Caicedo

Anthony Valencia

Denil Castillo

Deinner Ordóñez

Cristhian Loor

Malcom Dacosta

La Federación Ecuatoriana de Fútbol convocó una nómina amplia de 34 jugadores para los amistosos previos al Mundial, donde varias jóvenes promesas buscan ganarse un lugar definitivo en la lista final.

Ecuador enfrentará a Arabia Saudita y Guatemala antes del Mundial

El primer amistoso de preparación será este sábado 30 de mayo frente a Arabia Saudita en Harrison, Nueva Jersey, desde las 19:30 (hora de Ecuador).

Posteriormente, la selección ecuatoriana jugará ante Guatemala el próximo 7 de junio a las 15:30.

Estos encuentros servirán para que Beccacece ajuste el funcionamiento táctico y defina la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026.

Pacho e Hincapié se unirán después de la Champions League

Las ausencias temporales más importantes son las de Willian Pacho y Piero Hincapié.

Ambos defensores disputarán la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo antes de incorporarse a la concentración de Ecuador en Estados Unidos.

La expectativa alrededor de los dos zagueros es alta, ya que son considerados piezas fundamentales para el esquema defensivo de La Tri.

Ecuador ya piensa en el debut mundialista ante Costa de Marfil

El principal objetivo del cuerpo técnico es llegar en plenitud al estreno mundialista del próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil.

Ecuador buscará comenzar con pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 y consolidar una generación que mezcla experiencia internacional y jóvenes talentos.

La preparación en Columbus marca el inicio formal de un proceso que ilusiona a millones de ecuatorianos.

Convocatoria oficial de Ecuador para el Mundial 2026

Calendario de Ecuador en el Mundial

Sebastián Beccacece y su proyecto en La Tri

Willian Pacho y Piero Hincapié en Europa

Sede de Ecuador en Estados Unidos para el Mundial

Con información de – El Universo