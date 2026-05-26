Gobierno cubano agradece a China donación inicial de 15.000 toneladas de arroz

LA HABANA, El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su gratitud al Gobierno y al pueblo chino, tras la llegada a La Habana, capital del país caribeño, de las primeras 15.000 toneladas de arroz de un donativo de 60.000 dispuestos por la nación asiática como asistencia ante la crisis económica en la isla.

«En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido #Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15.000 toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de #China», escribió el mandatario en la red social X.

Según informó la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, este cargamento será distribuido en todas las provincias del y en el municipio especial Isla de la Juventud, territorio ubicado al sur de Cuba.

El resto del donativo llegará en los próximos meses hasta totalizar las 60.000 toneladas prometidas en enero de este año por China como parte de los vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

Cuba atraviesa un escenario económico marcado por limitaciones financieras, dificultades de abastecimiento y nulo acceso a combustibles.

El Gobierno atribuye esta situación al impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos, soportado desde enero de este año por dos órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Con información de – Xinhua