Clima en Ecuador hoy, miércoles 6 de mayo: lluvias en Costa, Sierra y Amazonía y alta radiación UV

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé para este miércoles 6 de mayo un escenario climático variable en Ecuador, con lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país y niveles moderados a altos de radiación ultravioleta en gran parte del territorio.
Lluvias en varias regiones del país
De acuerdo con el Inamhi, las precipitaciones se presentarán en el Litoral, la Amazonía y sectores de la región Interandina.
Estas lluvias serán de intensidad variable, con mayor incidencia en zonas del norte y centro del país.
En contraste, la región Insular (Galápagos) mantendrá condiciones más estables durante la jornada.
Temperaturas por regiones
Para este miércoles, las temperaturas oscilarán de la siguiente manera:
- Litoral: entre 23 °C y 33 °C
- Sierra (Interandina): entre 8 °C y 23 °C
- Amazonía: entre 18 °C y 28 °C
- Región Insular: entre 24 °C y 30 °C
Estas variaciones responden a la dinámica atmosférica propia de la temporada.
Radiación ultravioleta en niveles altos
El Inamhi también alertó sobre niveles de radiación ultravioleta entre moderados y altos en gran parte del país.
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, como el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.
Mayo es un mes de transición climática en Ecuador, caracterizado por lluvias frecuentes en varias regiones debido a la interacción de sistemas atmosféricos y la humedad proveniente de la Amazonía. Estas condiciones pueden generar cambios bruscos en el clima a lo largo del día.
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Con información de El Universo