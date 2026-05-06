Clima en Ecuador hoy, miércoles 6 de mayo: lluvias en Costa, Sierra y Amazonía y alta radiación UV

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé para este miércoles 6 de mayo un escenario climático variable en Ecuador, con lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país y niveles moderados a altos de radiación ultravioleta en gran parte del territorio.

Lluvias en varias regiones del país

De acuerdo con el Inamhi, las precipitaciones se presentarán en el Litoral, la Amazonía y sectores de la región Interandina.

Estas lluvias serán de intensidad variable, con mayor incidencia en zonas del norte y centro del país.

En contraste, la región Insular (Galápagos) mantendrá condiciones más estables durante la jornada.

Temperaturas por regiones

Para este miércoles, las temperaturas oscilarán de la siguiente manera:

Litoral: entre 23 °C y 33 °C

entre 23 °C y 33 °C Sierra (Interandina): entre 8 °C y 23 °C

entre 8 °C y 23 °C Amazonía: entre 18 °C y 28 °C

entre 18 °C y 28 °C Región Insular: entre 24 °C y 30 °C

Estas variaciones responden a la dinámica atmosférica propia de la temporada.

Radiación ultravioleta en niveles altos

El Inamhi también alertó sobre niveles de radiación ultravioleta entre moderados y altos en gran parte del país.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, como el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.

Mayo es un mes de transición climática en Ecuador, caracterizado por lluvias frecuentes en varias regiones debido a la interacción de sistemas atmosféricos y la humedad proveniente de la Amazonía. Estas condiciones pueden generar cambios bruscos en el clima a lo largo del día.

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Con información de El Universo