Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias por cable

Washington, 6 may (Sputnik).- El empresario y filántropo estadounidense Ted Turner, quien revolucionó el mundo de los noticieros en televisión por cable con la fundación de la cadena CNN, falleció a los 87 años, reportó este miércoles la propia televisora.

«Ted Turner, el visionario de los medios de comunicación y filántropo que fundó CNN, una cadena pionera que transmitía las 24 horas y revolucionó las noticias televisivas, falleció el miércoles, según un comunicado de prensa de Turner Enterprises. Tenía 87 años», informó la televisora en su web oficial.

Empresario de Atlanta (sur), Turner construyó un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves de la Major League Baseball.

También destacó su lucha por la eliminación mundial de las armas nucleares, su labor como conservacionista y su defensa del medio ambiente, mediante contenidos dirigidos a crear conciencia sobre los desafíos climáticos.

«Ted fue un líder sumamente comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a confiar en su intuición y en su propio criterio», declaró Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

En 2018, poco antes de cumplir 80 años, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

A inicios de 2025 fue hospitalizado con un caso leve de neumonía antes de recuperarse en un centro de rehabilitación.

Con información de AGENCIA SPUTNIK