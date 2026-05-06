China marca récord de viajes interregionales de pasajeros durante el feriado del Primero de Mayo

BEIJING, China alcanzó un nuevo récord en el número de viajes interregionales de pasajeros durante el reciente feriado del Primero de Mayo, informó hoy miércoles el Ministerio de Transporte.

Durante las vacaciones, que duraron cinco días y concluyeron el martes, el país registró alrededor de 1.520 millones de viajes interregionales de pasajeros, lo que constituye un aumento del 3,49 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Los viajes por carretera siguieron siendo el modo predominante de transporte, con 1.390 millones de viajes, materializándose un incremento del 3,51 por ciento interanual.

Los desplazamientos por ferrocarril aumentaron un 4,6 por ciento a 106,38 millones, mientras que los viajes por vías navegables bajaron un 1,37 por ciento a 8,49 millones.

A su vez, la aviación civil manejó 10,54 millones de viajes, con una baja del 5,74 por ciento interanual.

El auge de viajes durante las vacaciones del Primero de Mayo en China está impulsado por una fuerte demanda de turismo, visitas familiares y actividades de ocio.

Con información de Xinhua