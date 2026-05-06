Caso Encuentro vuelve a sacudir al Banco de Guayaquil y al gobierno de Guillermo Lasso

La Superintendencia de Bancos y la UAFE solicitaron información financiera relacionada con exfuncionarios vinculados al caso Encuentro

El caso Encuentro vuelve a colocarse en el centro del debate político y financiero en Ecuador. La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) iniciaron nuevas acciones de control relacionadas con funcionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso que habrían estado involucrados en la trama investigada por presunta corrupción y lavado de activos.

Las nuevas diligencias incluyen pedidos de información al Banco de Guayaquil, entidad señalada por el director de la UAFE y secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, como parte de los análisis financieros que actualmente desarrolla el régimen del presidente Daniel Noboa.

Durante una entrevista en Radio Democracia, Neira aseguró que las personas naturales investigadas dentro del caso Encuentro no solo mantenían cuentas bancarias en el Banco de Guayaquil, sino que además formaban parte del gobierno de Lasso.

La UAFE prepara un análisis de inteligencia financiera

José Julio Neira confirmó que el Gobierno realiza un trabajo de inteligencia financiera para aportar información técnica a la Fiscalía General del Estado.

“En especial al Banco de Guayaquil. ¿Por qué? Porque las personas naturales que están involucradas en el caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en ese banco, sino que también formaban parte del gobierno del señor Guillermo Lasso”, manifestó.

El funcionario también cuestionó que durante la administración anterior no se implementaron sistemas tecnológicos más sólidos para combatir el lavado de activos.

Además, adelantó que uno de los elementos clave para avanzar en las investigaciones será la llegada al país de Hernán Luque, exfuncionario procesado dentro del caso Encuentro y actualmente pendiente de extradición desde Argentina.

Superintendencia pidió información de 2021 a 2024

La Superintendencia de Bancos confirmó que solicitó información correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Entre los requerimientos constan:

productos financieros,

expedientes de clientes,

alertas generadas,

y reportes de operaciones sospechosas.

Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los nombres de las personas sometidas a las acciones de control.

Las autoridades tampoco han precisado si las nuevas investigaciones derivarán en procesos judiciales independientes o si se integrarán en otras causas relacionadas con corrupción y lavado de activos.

El caso Encuentro vuelve al escenario político

El caso Encuentro fue uno de los mayores escándalos políticos que golpeó al gobierno de Guillermo Lasso y terminó impactando directamente en el escenario político nacional.

La investigación giró alrededor de presuntas estructuras de corrupción dentro de empresas públicas y contratos estatales, además de posibles redes de influencia y beneficios económicos vinculados a funcionarios y operadores políticos.

Aunque la etapa investigativa principal concluyó hace dos años y no se pueden incorporar nuevos procesados en ese expediente, las nuevas acciones de control financiero podrían abrir la puerta a investigaciones paralelas relacionadas con movimientos económicos y posibles operaciones sospechosas.

El nuevo escenario vuelve a poner bajo presión al entorno político y financiero ligado al anterior gobierno, mientras crece la expectativa sobre la información que podría surgir tras la eventual extradición de Hernán Luque. FIN