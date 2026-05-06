Quito retoma transporte público con normalidad tras acuerdos entre gremio y Municipio

Luego de una jornada marcada por problemas de movilidad, los transportistas de Quito anunciaron que desde la noche del martes 5 de mayo se restablece la operación regular del servicio.

La decisión se concretó tras reuniones con el concejal Diego Garrido y el alcalde Pabel Muñoz, con quienes acordaron instalar mesas de diálogo para abordar soluciones al sistema.

Se levantan las medidas y vuelve la normalidad

Los representantes del transporte público convencional informaron que se dejan sin efecto las medidas de racionalización de rutas y frecuencias que afectaron la movilidad durante la mañana del martes.

El anuncio se realizó en el Municipio de Quito, donde Jorge Yánez, presidente del gremio, confirmó que los buses circularán con normalidad, respetando el horario del toque de queda vigente en la ciudad.

Mesas de diálogo para soluciones sostenibles

Como parte de los acuerdos, desde el próximo 13 de mayo se instalarán mesas técnicas entre el gremio y el cabildo para analizar la situación del sistema de transporte.

Entre los temas a debatir están los estudios técnicos del sector, posibles compensaciones económicas y el ajuste de la tarifa del pasaje.

El objetivo, según los transportistas, es garantizar la sostenibilidad del servicio sin afectar a los usuarios.

Horarios y operación del servicio

Tras el acuerdo, las unidades retomarán sus recorridos desde las 06:00. Cada cooperativa definirá su hora de cierre, que oscilará entre las 21:00 y 22:00, dependiendo de las condiciones operativas y restricciones vigentes.

Además, se restablecerán medidas como el sistema Pico y Placa y las limitaciones para transporte pesado en la capital.

La paralización parcial del transporte en Quito evidenció tensiones entre los operadores y las autoridades locales, principalmente por temas económicos y de sostenibilidad del sistema.

La instalación de mesas de diálogo busca evitar nuevas interrupciones y construir acuerdos a largo plazo en beneficio de la movilidad urbana.

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Con información de El Universo