Independiente del Valle tropieza en Venezuela: cae ante UCV y se aprieta el Grupo H de Libertadores

Independiente del Valle sufrió un duro revés en la Copa Libertadores tras caer 2-0 como visitante ante Universidad Central de Venezuela.

El resultado complica la pelea por la clasificación en el Grupo H y deja abierta la lucha por los cupos a octavos de final.

Un doblete que marcó la diferencia

El delantero colombiano Juan Camilo Zapata fue la figura del compromiso al anotar los dos goles del encuentro en el segundo tiempo.

El primero llegó al minuto 54 tras una recuperación y definición ante una defensa desordenada.

Luego, amplió la ventaja al 67 con una jugada dentro del área que sentenció el partido.

Así queda el Grupo H tras la jornada

Con este resultado, Universidad Central suma seis puntos y se mete de lleno en la pelea, mientras que Independiente del Valle queda con siete unidades.

El grupo es liderado por Rosario Central con 10 puntos, tras vencer a Libertad.

La derrota aprieta la tabla y deja todo por definirse en las últimas fechas.

Próximos partidos clave

En la siguiente jornada:

Universidad Central visitará a Rosario Central en Buenos Aires

Independiente del Valle recibirá a Libertad en Ecuador

Estos encuentros serán determinantes para definir los clasificados a la siguiente fase.

Independiente del Valle, conocido por su protagonismo internacional en los últimos años, llegaba como favorito tras buenos resultados previos en el grupo.

Sin embargo, esta derrota evidencia la paridad del torneo continental, donde cualquier descuido puede cambiar el panorama.

El equipo ecuatoriano deberá hacerse fuerte en casa para mantener sus aspiraciones de avanzar en uno de los grupos más disputados de la edición 2026.

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026

Equipos ecuatorianos en torneos internacionales

Análisis del rendimiento de Independiente del Valle

Con información de El Universo