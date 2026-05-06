Nuevo estudio revela que cualquier cantidad de alcohol perjudica el cerebro

El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con una menor irrigación sanguínea al cerebro, afectando al suministro de oxígeno.

Aunque tradicionalmente se creía que el consumo moderado de alcohol era inofensivo o incluso hasta beneficioso, nuevas evidencias indican que ningún nivel es seguro. Así lo demostró un reciente estudio que analizó adultos sanos para determinar si, incluso en cantidades moderadas, la bebida provoca efectos neurológicos, recoge Medical News Today.

Para evaluar el impacto en el cerebro, se examinaron 45 voluntarios sanos de entre 22 y 70 años sin historial de abuso de sustancias ni problemas neurológicos o psiquiátricos. Además de recibir datos personales sobre el historial de consumo de los participantes, el equipo midió el flujo sanguíneo, el volumen y el grosor cortical mediante resonancias magnéticas. Finalmente, observaron la relación entre el consumo acumulado de alcohol a lo largo de la vida y dichas medidas cerebrales.

El alcohol deteriora el cerebro

Los resultados revelaron que incluso el consumo moderado de alcohol puede acarrear riesgos, ya que se asocia con una menor irrigación sanguínea al cerebro, afectando al suministro de oxígeno. Se observó que un mayor consumo mensual implicaba una mayor reducción de este flujo, particularmente en los lóbulos frontal y temporal, dos áreas clave para la memoria, el lenguaje y el pensamiento, lo que a largo plazo podría derivar en un deterioro cognitivo.

Asimismo, los científicos concluyeron que los efectos del consumo potenciaban el deterioro cerebral en la tercera edad, provocando una reducción del flujo sanguíneo en la mayoría de las regiones del cerebro, además de un adelgazamiento de la corteza cerebral, lo que eleva el riesgo de demencia o deterioro cognitivo. Este fenómeno, potenciado por la edad, podría deberse al estrés oxidativo, un proceso que daña las células y está relacionado con el envejecimiento y la inflamación.

El autor principal del estudio, Timothy C. Durazzo, detalló que «los siguientes pasos consisten en investigar la relación entre el consumo moderado de alcohol y las medidas de equilibrio, coordinación y destreza en un grupo más amplio de participantes, lo cual ya está en marcha». Asimismo, señaló que el número de participantes en el estudio «fue muy modesto […] y se requiere una replicación en un grupo mucho mayor de participantes para verificar los resultados».

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de EE.UU., en 2024 casi el 80 % de los estadounidenses de 12 o más años informaron haber consumido alcohol alguna vez en su vida, por lo que estos resultados podrían implicar que una gran parte de la población puede estar poniéndose en riesgo.

Con información de – RT