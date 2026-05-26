Feriado por la Batalla de Pichincha impulsa el turismo y las ventas en el centro histórico de Quito

El cierre del feriado por la Batalla de Pichincha dejó imágenes de plazas llenas, largas filas en museos y un intenso movimiento comercial en el centro histórico de Quito. Comerciantes, emprendedores y gestores culturales reportaron una importante afluencia de visitantes que dinamizó la economía local y revitalizó uno de los principales destinos turísticos de la capital.

El centro histórico de Quito vivió una jornada masiva de visitantes

Decenas de familias, grupos de amigos y turistas nacionales recorrieron las calles del centro histórico de Quito para disfrutar de actividades culturales, museos y ferias artesanales en el cierre del feriado.

La movilidad peatonal fue intensa en sectores tradicionales como la calle García Moreno, plazas emblemáticas y espacios culturales que organizaron eventos relacionados con la conmemoración de la Batalla de Pichincha.

El ambiente dejó buenas sensaciones entre comerciantes y ciudadanos que vieron una recuperación del movimiento económico en el corazón de la capital.

Museos de Quito registraron largas filas durante el feriado

Varios museos y espacios culturales fueron escenario de alta concurrencia durante el descanso nacional.

Museos con mayor afluencia

Entre los sitios más visitados estuvieron:

Museo Alberto Caamaño (Museo de Cera)

Yaku Museo Parque del Agua

Museo de la Moneda

Casa de Sucre

Museo Casa de María Augusta Urrutia

En algunos casos, las filas de espera se extendieron por varios minutos debido al interés de los visitantes por participar en actividades culturales y recorridos históricos.

Eventos culturales recordaron la Batalla de Pichincha

El feriado también estuvo marcado por actividades alusivas a la gesta independentista del 24 de mayo de 1822.

En diferentes puntos del centro histórico se realizaron representaciones teatrales, presentaciones artísticas y espectáculos al aire libre que recrearon el enfrentamiento entre patriotas y realistas.

Familias completas se detuvieron en plazas y calles para observar las dramatizaciones históricas y participar en la agenda cultural organizada para el feriado.

Comerciantes y emprendedores reportan buenas ventas

El dinamismo turístico también benefició al comercio formal e informal.

En la calle García Moreno se instalaron ferias de emprendimientos donde se ofrecieron productos artesanales, joyería, cosméticos, artículos energéticos y manualidades.

Muchos vendedores destacaron que el movimiento de personas permitió mejorar sus ingresos durante el feriado.

“Dando gracias al feriado, hemos visto que nuestros productos han salido y la gente ha caminado mucho por acá”, comentó Josué Vara, comerciante de la zona.

Roberto Portilla, dedicado a la orfebrería y joyería artesanal, aseguró que hubo una importante circulación de personas.“Ha habido mucha fluidez de gente, a mí me ha ido bien.

No se han duplicado las ventas, pero sí hemos ganado”, manifestó.

Algunos vendedores consideran que las ventas pudieron ser mejores

No todos los comerciantes tuvieron el mismo resultado.Richard Aguavid, comerciante proveniente de la Amazonía, indicó que sus ventas estuvieron por debajo de lo esperado y atribuyó parte de la situación al cierre de calles en el centro histórico.

Pese a ello, el balance general del feriado fue positivo para gran parte del sector comercial y turístico de Quito.

Quiteños prefirieron quedarse en la ciudad

Comerciantes consultados coinciden en que muchos ciudadanos optaron por permanecer en Quito durante el feriado, lo que favoreció la asistencia a museos, restaurantes y espacios públicos.

El movimiento registrado en el centro histórico confirma además el potencial turístico y cultural de la capital ecuatoriana durante fechas cívicas y festivas.

Agenda cultural en Quito por el feriado

Museos más visitados de Quito

Turismo en el centro histórico de Quito

Feriado por la Batalla de Pichincha

Emprendimientos y comercio en Quito

Con información de – El Universo