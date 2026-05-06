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May 6, 2026

Huawei, amenazas y ciberdelitos: China y EE.UU. se enzarzan en nuevo escándalo en Panamá

  • mayo 6, 2026
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El portavoz de la Embajada china en Panamá advierte de que el país norteamericano es «el mayor origen de ciberataques del mundo», además de ser un conocido «imperio de hackeos”.

Un nuevo escándalo diplomático entre Estados Unidos y China estalló en Panamá tras declaraciones del embajador estadounidense en el país centroamericano, Kevin Marino Cabrera, contra la empresa Huawei y otras tecnologías del gigante asiático, a las que describió como «no confiables».

«Yo diría que no es tecnología confiable y, si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest, lo cual son uno de los pocos países que no han sido firmantes de ese convenio», afirmó Cabrera en una entrevista con medios locales, donde sugirió a Panamá «no usarlas», y recomendó optar por tecnologías de países que han suscrito ese tratado.

En respuesta, en un comunicado, el portavoz de la Embajada china en Panamá acusó al diplomático estadounidense de «carecer de sentido común», al recordar que el Convenio de Budapest, concertado en 2001 principalmente por países de la Unión Europea y Estados Unidos, «no es un convenio de carácter global», ya que solo 81 Estados del mundo forman parte de tal acuerdo.

Al mismo tiempo, rechazó de forma tajante las acusaciones sobre ciberataques y la falta de fiabilidad de las empresas tecnológicas del país, destacando que Pekín siempre ha defendido la seguridad cibernética.

«La parte estadounidense acusa al Gobierno chino o empresas chinas de realizar ciberataques, sin mostrar nunca evidencias convincentes, lo cual no es más que una manipulación política«, agrega el comunicado, que advierte que el país norteamericano es «el mayor origen de ciberataques del mundo», además de ser un conocido «imperio de hackeos», donde durante largo tiempo han llevado a cabo escuchas, vigilancias y ataques informáticos a gran escala en la región.

Este nuevo intercambio de reproches se produce nuevamente en territorio panameño, que se ha convertido en un escenario recurrente de las tensiones entre Washington y Pekín, tras la disputa en torno a los puertos del canal de Panamá

Con información de  – RT

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