Mundial 2026: Ecuador ya tiene sede de concentración y entrenará en Ohio durante la Copa del Mundo

La FIFA reveló las 48 sedes base que utilizarán las selecciones durante el Mundial 2026 y confirmó que Ecuador concentrará en Columbus, Ohio, en Estados Unidos. La Tri trabajará en el moderno complejo deportivo del Columbus Crew, uno de los centros de entrenamiento más avanzados de la MLS, mientras se prepara para disputar la Copa del Mundo más grande de la historia.

FIFA confirma las sedes base del Mundial 2026

La FIFA anunció oficialmente este lunes 25 de mayo las ciudades y complejos deportivos donde se instalarán las 48 selecciones participantes del Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo detalló que:

39 selecciones tendrán base en Estados Unidos.

7 equipos se concentrarán en México.

Solo 2 delegaciones estarán en Canadá.

El director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, destacó la importancia de estos centros de concentración para el desarrollo diario de las selecciones.

“Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo”, señaló.

¿Dónde se concentrará Ecuador en el Mundial 2026?

La selección ecuatoriana tendrá como sede base la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio.

La Tri utilizará el Centro de Rendimiento del Columbus Crew, equipo de la Major League Soccer (MLS), considerado uno de los complejos deportivos más modernos de Estados Unidos.

El recinto fue inaugurado en 2021 y cuenta con:

Canchas de césped natural y sintético.

Gimnasio de última generación.

Áreas médicas y de recuperación.

Salas de videoanálisis.

Comedor y zonas de descanso.

Espacios exclusivos para cuerpo técnico y jugadores.

Además, el complejo se encuentra junto al Historic Crew Stadium, una zona estratégica por su conectividad aérea y cercanía con varias sedes oficiales del Mundial 2026.

Columbus, una ciudad estratégica para la Tri

La elección de Columbus responde también a factores logísticos y deportivos.

Ohio se encuentra relativamente cerca de varias ciudades sede de la Copa del Mundo, lo que facilitará los desplazamientos de Ecuador durante la fase de grupos y posibles rondas eliminatorias.

La infraestructura deportiva y hotelera de la ciudad también fue clave para la decisión de la FIFA y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Argentina, Brasil e Inglaterra también definieron sus bases

Entre las selecciones más destacadas:

Argentina se instalará en Kansas City.

Inglaterra tendrá base también en Kansas City.

Brasil concentrará en Nueva York-Nueva Jersey.

México permanecerá en Ciudad de México.

Estados Unidos se instalará en Irvine, California.

Uno de los casos más llamativos es el de Irán, que tendrá sede en Tijuana, México, debido a las restricciones migratorias existentes en Estados Unidos.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo.

Será la primera edición con 48 selecciones y tendrá partidos en tres países anfitriones:

Estados Unidos

México

Canadá

El campeonato contará con más ciudades sede, mayores desplazamientos y una logística sin precedentes.

Ecuador apunta a llegar fortalecido al Mundial

La selección ecuatoriana continúa consolidando su planificación de cara a la Copa del Mundo.

La elección de una sede moderna y equipada busca garantizar las mejores condiciones de preparación, recuperación y rendimiento para los jugadores durante el torneo.

La Tri aspira a convertirse nuevamente en protagonista internacional tras sus recientes participaciones mundialistas y el crecimiento sostenido de su generación de futbolistas jóvenes.

Calendario del Mundial 2026

Cómo clasificó Ecuador al Mundial

Estadios del Mundial 2026

Jugadores clave de la selección ecuatoriana

Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial

Con información de – El Universo