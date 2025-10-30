«Los mercenarios capturados han declarado todo»: Maduro sobre la derrota del «plan macabro de la CIA” 

El mandatario venezolano manifestó que Washington «siembra la cizaña, la intriga, el odio y la xenofobia» para enfrentar a los pueblos hermanos de Venezuela y Trinidad y Tobago.

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela lograron desarticular un «plan macabro» de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. que, según denuncia Caracas, consistió en preparar una operación de falsa bandera en aguas cercanas a Trinidad y Tobago –donde permanecen anclados barcos militares estadounidenses– para justificar una escalada bélica.

Nicolás MaduroJesus Vargas / Gettyimages.ru

«Nuestra inteligencia y contrainteligencia ha vuelto a tener un éxito. Ha doblegado y ha derrotado el plan macabro de la CIA contra los pueblos de Venezuela y Trinidad y Tobago. Éxito rotundo», sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Refirió asimismo que «los mercenarios capturados», aparentemente vinculados con la agencia estadounidense, «han declarado todo», lo que permitió que las autoridades revisaran a fondo la zona y se produjeran nuevas capturas en el Oriente venezolano, si bien no ofreció detalles sobre estas detenciones.

«Un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de EE.UU. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? ¿Qué creen ustedes? Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos», fustigó.

En su decir, «el imperialismo […] siembra la cizaña, la intriga, el odio y la xenofobia, para poner a pueblos limítrofes, pueblos que han convivido en paz toda la vida, a pelear, a guerrear». Por contra, recalcó, los venezolanos enviaron un mensaje «al pueblo de Trinidad y Tobago y el mensaje ha llegado».

«El mensaje fue de unión, mandamos un tremendo mensaje de unión, que es lo que queremos: unión para el desarrollo, para la prosperidad, para la cooperación; pueblos hermanos, buena vecindad […], la buena vecindad entre países limítrofes», completó.

Venezuela denuncia «una guerra multiforme» en su contra

En septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, reiteró, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Este lunes, el mandatario venezolano informó de la desarticulación de una operación de falsa bandera que, según testimonios de personas capturadas por Caracas, habría sido planeada por la CIA para ser realizada en aguas de Trinidad y Tobago, en procura de ofrecerle a Washington un pretexto para atacar militarmente a la nación bolivariana.

El presidente llamó a recordar que el propio Gobierno de EE.UU., en voz de su presidente, Donald Trump, admitió que autorizó a la CIA «a hacer actividades encubiertas y terroristas» en Venezuela. «Ya les tenemos descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas. La primera, cuando pretendían volar la Plaza de la Victoria de la URSS contra el fascismo, un domingo familiar; la segunda, cuando pretendían poner un explosivo para atacar la instalación que fue la Embajada de EE.UU. en Venezuela, que le pertenece a EE.UU. Se las desmantelamos. Y, ahora, esta operación. La CIA siempre detrás del trabajo sucio, como siempre ha hecho», concluyó.

El 27 de octubre Caracas puso en suspenso su convenio de cooperación energética con Puerto España, tras valorar que el Gobierno encabezado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar perpetró actos hostiles que incluyen haberse «sumado a un plan guerrerista del Gobierno de EE.UU.», según afirmara la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Asimismo, Persad-Bissessar fue declarada persona ‘non grata’ por la Asamblea Nacional de Venezuela, que compartió por unanimidad las alegaciones expuestas por el Ejecutivo.

Confirmado.net – RT