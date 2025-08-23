Urgente!

Trump, «muy enojado» por ataques de Ucrania contra oleoducto que suministra petróleo a Europa

  • agosto 22, 2025
  • 0
  • 26
  • 3 Min Read

El presidente estadounidense informó sobre esto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una carta reproducida por medios húngaros.

Donald Trump se declaró «muy enfadado» por los ataques ucranianos contra el oleoducto Druzhba que abastece a los países europeos, entre ellos Hungría y Eslovaquia, según informan este viernes medios húngaros, haciendo referencia a una nota del presidente de EE.UU.

«No me gusta oír esto, estoy muy enfadado por ello. Dígaselo a Eslovaquia. Usted es mi gran amigo», escribió Trump en respuesta a una carta enviada previamente a este por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. 

Por su parte, el jefe del Gobierno húngaro afirmó en la carta al líder estadounidense que el régimen de Kiev «realizó ataques con drones contra el oleoducto Druzhba en Rusia» hace 5 días, justo antes de la histórica cumbre entre Trump y su par ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

«Este oleoducto abastece a Hungría y Eslovaquia, dos países que no tienen otras vías para importar crudo«, indicó, subrayando que Budapest «apoya a Ucrania con electricidad y gasolina», y «a cambio bombardea el oleoducto que nos abastece. ¡Una acción muy poco amistosa!», enfatizó, deseando a Trump «mucho éxito en su búsqueda de la paz».

Una amenaza a la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia

Este viernes, el canciller húngaro, Peter Szijjarto, denunció que el flujo de petróleo ruso hacia Hungría ha vuelto a detenerse tras el nuevo ataque perpetrado la noche del 21 al 22 de agosto por parte de Ucrania contra el Druzhba.

Los ministros de Exteriores húngaro y eslovaco también han presentado una queja ante la Comisión Europea, exigiendo que Bruselas garantice la seguridad del suministro de petróleo. Subrayaron que, dado que el bloque comunitario ha proporcionado en lo últimos años cientos de miles de millones de euros en apoyo al régimen de Kiev, «las acciones de Ucrania, que amenazan gravemente la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia, son completamente inaceptables«. «Con este fin, instamos encarecidamente a la Comisión a que cumpla de inmediato los compromisos descritos en la declaración mencionada anteriormente y garantice la seguridad del suministro energético de sus Estados miembros», concluyeron.

No se trata del primer ataque del régimen de Kiev contra el oleoducto. Este lunes, los militares ucranianos atacaron la infraestructura energética, provocando la detención del flujo del petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. Szijjarto calificó el hecho de «indignante e inaceptable» y lanzó una advertencia a los dirigentes del régimen ucraniano, subrayando que «la electricidad proveniente de Hungría juega un papel vital en el funcionamiento de su país».

Con información de Agencia RT

