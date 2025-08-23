Industria farmacéutica de China es actualmente la segunda mayor del mundo 

BEIJING, La industria farmacéutica de China es actualmente la segunda más grande del mundo y representa alrededor del 30 por ciento del total global de medicamentos innovadores en fase de investigación, informó hoy viernes Yang Sheng, subdirector de la Administración Nacional de Productos Médicos.

China se posiciona como la segunda mayor industria farmacéutica del mundo contribuyendo con el 30 % de los medicamentos innovadores en investigación global. Foto: Internet

El país ha aprobado la comercialización de 387 medicamentos pediátricos y 147 medicamentos para enfermedades raras desde el inicio del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), detalló Yang en una conferencia de prensa celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

Yang destacó las medidas integrales adoptadas por China para garantizar la seguridad de los medicamentos, promover el desarrollo de la industria farmacéutica y satisfacer las necesidades públicas de medicamentos durante el período del XIV Plan Quinquenal.

Con información de Xinhua