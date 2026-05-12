Lionel Messi lidera la prelista de Argentina para el Mundial 2026: Scaloni sorprende con jóvenes promesas y deja fuera a Dybala

La selección de Argentina presentó su esperada prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y Lionel Messi encabeza nuevamente el proyecto albiceleste en busca de defender el título conquistado en Catar 2022. La nómina elaborada por Lionel Scaloni mezcla experiencia, figuras internacionales y jóvenes talentos del fútbol argentino, aunque también dejó ausencias que ya generan debate entre los aficionados.

Lionel Messi liderará a Argentina en la defensa del título mundial

El capitán Lionel Messi aparece como el gran referente de la lista preliminar de Argentina para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia del astro del Inter Miami confirma que la Albiceleste apostará nuevamente por la base del equipo campeón del mundo en Catar 2022, con nombres consolidados como:

Emiliano Martínez

Julián Alvarez

Lautaro Martínez

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Scaloni busca mantener la estructura competitiva que convirtió a Argentina en campeona del mundo y bicampeona de América.

Scaloni sorprende con jóvenes talentos del fútbol argentino

Una de las principales novedades de la prelista es la inclusión de varias promesas del fútbol local.

Entre los nombres que más llaman la atención aparecen:

Santiago Beltrán (River Plate)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Claudio “Diablito” Echeverri (Girona)

Mateo Pellegrino (Parma)

La decisión de Scaloni apunta a renovar gradualmente la selección y proyectar nuevas figuras para el futuro del fútbol argentino.

Paulo Dybala y otros nombres importantes quedaron fuera

La prelista también dejó ausencias de peso que sorprendieron a los aficionados.

Entre los futbolistas que no fueron incluidos destacan:

Paulo Dybala

Valentín Castellanos

Ángel Correa

Enzo Barrenechea

La exclusión de Dybala generó repercusión inmediata debido a su trayectoria y experiencia internacional.

La defensa, la principal preocupación de Argentina

Aunque Argentina mantiene una base sólida en ataque y mediocampo, el cuerpo técnico aún busca alternativas en la línea defensiva.

Por esta razón, Scaloni convocó una gran cantidad de defensores para evaluar variantes antes de definir la lista final de 26 jugadores.

Entre los defensores incluidos sobresalen:

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nahuel Molina

Marcos Senesi

Facundo Medina

La intención es consolidar una defensa confiable para afrontar un Mundial que promete máxima exigencia.

Gianluca Prestianni podría llegar suspendido al Mundial

Otro caso que llamó la atención es el de Gianluca Prestianni, quien deberá cumplir una suspensión de dos partidos en caso de integrar la nómina definitiva.

La sanción fue impuesta tras un incidente ocurrido en la Liga de Campeones, donde el jugador insultó al brasileño Vinícius Júnior durante un encuentro entre Benfica y Real Madrid.A pesar de ello, Scaloni decidió mantenerlo dentro de la prelista.

Argentina ya conoce a sus rivales del Mundial 2026

La Albiceleste disputará la fase de grupos del Mundial en el Grupo J junto a:

Argelia

Austria

Jordania

Argentina llegará como una de las grandes favoritas al título, respaldada por la experiencia de su generación campeona y el liderazgo de Lionel Messi.

Messi buscará otro capítulo histórico con Argentina

El Mundial 2026 podría convertirse en la última gran cita internacional de Lionel Messi con la selección argentina.

El capitán intentará cerrar una era histórica ampliando aún más su legado y guiando a una nueva generación de futbolistas hacia otro posible título mundial.

La expectativa crece entre los aficionados argentinos, que sueñan con repetir la gloria obtenida en Catar.

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Con información de – El Universo