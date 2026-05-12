Transportistas urbanos paralizan servicio en Esmeraldas y piden subir el pasaje a 61 centavos

La ciudad de Esmeraldas amaneció este lunes 11 de mayo sin servicio parcial de transporte urbano luego de que las operadoras Alonso de Illescas y Las Palmas decidieran apagar motores en protesta por la crisis económica que atraviesa el sector.

Los dirigentes exigen una revisión técnica urgente de la tarifa y advierten que operar con el pasaje actual genera pérdidas diarias.

Transportistas suspenden operaciones por crisis financiera

Desde las primeras horas de este lunes, decenas de buses urbanos dejaron de circular en Esmeraldas como medida de presión hacia las autoridades municipales.

La paralización fue impulsada por representantes de las cooperativas Las Palmas y Alonso de Illescas, quienes aseguran que los costos operativos se han vuelto insostenibles debido al aumento del combustible, repuestos, mantenimiento y otros insumos.

Freddy Freire, gerente de la cooperativa Las Palmas, explicó que el reclamo principal del sector es una revisión técnica de la tarifa urbana.

Transportistas piden que el pasaje suba a 61 centavos

Según los análisis financieros realizados por las operadoras, la tarifa técnica real del transporte urbano en Esmeraldas debería ubicarse en 61 centavos.

Los dirigentes sostienen que el cálculo toma en cuenta:

Precio actual del diésel

Mantenimiento de unidades

Compra de llantas y repuestos

Pago de choferes y oficiales

Costos administrativos

“El pasaje no depende del tamaño de la ciudad, sino de los costos operativos que son iguales en todo el país”, señaló Walter Soria, propietario de un bus urbano.

Las pérdidas afectarían la continuidad del servicio

Los transportistas aseguran que cada unidad gasta diariamente entre 70 y 80 dólares solo en combustible.

A esto se suman otros costos operativos que, según el gremio, provocan pérdidas aproximadas de 10 dólares diarios por bus.

Además, advirtieron que una eventual liberación del precio del diésel podría elevar el combustible hasta los 4 dólares por galón, agravando la situación económica del sector.

Municipios debían realizar estudios tarifarios

Representantes de las operadoras recordaron que, tras la reforma legal aprobada en 2021, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales asumieron la responsabilidad de ejecutar revisiones tarifarias basadas en inflación y costos operativos.

Sin embargo, aseguran que en Esmeraldas esos estudios nunca se concretaron.Los dirigentes señalaron que incluso existieron diálogos previos con el Municipio y la Empresa Pública de Movilidad Esmevial, pero no hubo resultados definitivos.

Transportistas piden mesas técnicas y solución urgente

Las operadoras entregaron un documento oficial a Esmevial solicitando la instalación inmediata de mesas técnicas de trabajo junto a autoridades locales.

Los representantes insistieron en que la protesta es pacífica y que no buscan generar disturbios.“Aquí no se trata de cerrar vías ni hacer desmanes.

Las bases decidieron no salir a trabajar hasta obtener una respuesta positiva”, afirmó Yomar Jiménez, dirigente de la operadora Alonso de Illescas.

Usuarios rechazan posible incremento del pasaje

La suspensión del transporte generó molestias entre ciudadanos que tuvieron dificultades para movilizarse a sus trabajos y actividades diarias.

Algunos usuarios consideran injustificado un aumento del pasaje debido a la situación económica de las familias esmeraldeñas.

Julio Becerra, habitante del barrio Los Girasoles, explicó que diariamente debe tomar más de un bus y cubrir además los pasajes de su esposa e hijos.

Otros ciudadanos también cuestionaron la reducción de horarios y rutas hacia ciertos barrios.

Inseguridad y mal estado de vías afectan al transporte

Los transportistas indicaron que otro problema grave es la inseguridad en algunos sectores de Esmeraldas.

Según los dirigentes, esto ha provocado que ciertas rutas se suspendan temprano, especialmente después de las 20:00.

También denunciaron el deterioro de calles y avenidas, lo que incrementa los daños mecánicos de las unidades y eleva los costos de mantenimiento.

Alcaldía analiza buses eléctricos para Esmeraldas

En medio de la crisis, el alcalde Vicko Villacís presentó una propuesta para importar buses y taxis eléctricos destinados al transporte público.

La iniciativa busca modernizar la movilidad urbana y reducir costos operativos a largo plazo.

Sin embargo, el sector transportista insiste en que primero debe resolverse la situación financiera actual para evitar una paralización más extensa del servicio.

Crisis del transporte público en Ecuador

Precio de combustibles en Ecuador

Inseguridad afecta al transporte urbano

Municipios y revisión de tarifas del transporte

Proyectos de movilidad eléctrica en Ecuador

Con información de – El Universo