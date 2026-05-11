Cultura china atrae a miles de argentinos durante el festival otoñal

LUJÁN, La cultura china y sus expresiones como música tradicional, danzas típicas, gastronomía y artes marciales, trajeron hoy domingo a millas de argentinos que se dieron cita en la ciudad de Luján, a unos 73 kilómetros al oeste de la capital, Buenos Aires, para disfrutar del patrimonio cultural de la nación asiática.

La actividad, denominada «China en Luján», llegó a su tercera edición anual consecutiva e incluyó muestras de las tradicionales danzas chinas de El Dragón y El León, además de gastronomía y artes marciales, en el Parque Ameghino, un paseo al aire libre iluminado por el sol del otoño austral.

En diálogo con Xinhua, el secretario de Culturas y Turismo de Luján, Nicolás Capelli, destacó la importancia de la actividad.

«Nos convoca una nueva edición de China en Luján, que para nosotros forma parte no solo de un evento turístico, sino de un proceso cultural de hermanamiento que venimos generando ya hace varios años con la ciudad de Taizhou (este) y con toda la República Popular China», precisó el funcionario.

Capelli resaltó que cada año la propuesta «es un poco más grande» y «colorida», por lo que los organizadores están «muy contentos por esta nueva edición».

«Una de las cosas que más me llenó de orgullo de este evento», agregó emocionado el entrevistado, es «la posibilidad de que otros destinos de la provincia de Buenos Aires se acercaran a nosotros para que los contactemos (…) porque quieren replicar ‘China en Luján’ en otras ciudades de la provincia».

Las actividades de este domingo incluyen exhibiciones que cautivaron al público, como la demostración de artes marciales a cargo del Club Argentino de Wushu, una entidad fundada en 2008 por la maestra Chen Min.

En diálogo con Xinhua, Chen destacó la importancia de impulsar el acercamiento entre los dos pueblos y permitir a los habitantes locales conocer más de China, pues «la cultura china es muy rica, de más de 5.000 años» y «estas ocasiones sirven para que tengamos mejor comprensión mutua».

«Hay muchas cosas para hacer juntos. Hoy en día China está cooperando mucho con Argentina en la parte de la economía, la cultural, la deportiva y políticamente también», resaltó Chen.

La celebración concitó la atención de vecinos y turistas que disfrutaron de las tradicionales danzas de El Dragón y El León, destrezas en altura a carga de la escuela Lung Chuan, además de mostrarse cautivados con la ejecución del guzheng, un instrumento chino de cuerdas con una historia de más de 3.000 años.

El evento ofreció además desfiles de vestimenta tradicional china junto al tango, la música popular de la región que circunda Buenos Aires, así como obsequios para las personas presentes en el paseo.

«China en Luján» estuvo a cargo de la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján y el Club Argentino de Wushu,con el apoyo de la Federación Argentina de Wushu, entre otras entidades.

Con información de – Xinhua