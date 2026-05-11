Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos y exige garantías a la FIFA

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 podría verse envuelta en tensión política y diplomática. La Federación de Fútbol iraní exigió garantías a la FIFA y a Estados Unidos para evitar “insultos” contra instituciones oficiales y militares del país durante el torneo, en medio del conflicto bélico que mantienen ambas naciones y las restricciones migratorias impuestas por Washington.

Irán condiciona su presencia en el Mundial 2026

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, aseguró que su país necesita garantías formales antes de disputar el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El dirigente afirmó que la delegación iraní no aceptará actos de hostilidad ni expresiones ofensivas hacia organismos oficiales del país, especialmente relacionados con la Guardia Revolucionaria iraní.

“Debemos recibir las garantías necesarias de la FIFA para participar sin que se repitan incidentes del pasado”, señaló Taj a medios iraníes.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos aumenta la tensión

La solicitud iraní ocurre en medio del delicado escenario político entre Teherán y Washington.

Ambos países mantienen un conflicto militar que, aunque actualmente atraviesa una tregua, continúa generando repercusiones diplomáticas y deportivas.

Las autoridades estadounidenses ya anticiparon que permitirán el ingreso de los jugadores iraníes, pero podrían restringir el acceso de ciertos miembros del cuerpo técnico y directivos vinculados con la Guardia Revolucionaria.

Esta situación ha despertado preocupación en la FIFA debido al impacto que podría tener en el desarrollo normal del torneo.

FIFA busca evitar un conflicto en plena Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió públicamente la presencia de Irán en el Mundial y sostuvo que el fútbol debe servir como herramienta de unión global.

Según Mehdi Taj, en las próximas semanas podría realizarse una reunión en Zúrich entre representantes iraníes e Infantino para discutir garantías de seguridad y respeto institucional.

La FIFA mantiene hasta ahora a Irán dentro del calendario oficial del torneo.

Irán amenaza con retirarse del torneo si existen “insultos”

La Federación iraní dejó abierta la posibilidad de abandonar el Mundial si considera que existen provocaciones o agresiones contra su delegación.

“No tendremos problema para asistir si existe respeto absoluto”, indicó Taj, quien además aseguró que cualquier incidente tendrá una “respuesta proporcional”.

Las declaraciones generan preocupación debido al contexto geopolítico y al impacto mediático que tendría una eventual salida de Irán del campeonato.

El antecedente que encendió las alarmas

Mehdi Taj recordó además un incidente reciente ocurrido en Canadá durante el Congreso de la FIFA, cuando decidió regresar a Irán tras denunciar supuestos “insultos” durante controles migratorios.

Medios canadienses reportaron que el dirigente habría sido deportado debido a sus vínculos pasados con la Guardia Revolucionaria, organización considerada terrorista por Canadá y Estados Unidos.

El episodio incrementó las tensiones previas al Mundial.

Irán ya está clasificado y conoce a sus rivales

La selección iraní aseguró su presencia en la Copa del Mundo tras liderar el Grupo A de las eliminatorias asiáticas.

En el Mundial 2026 integrará el Grupo G junto a:

Bélgica

Egipto

Nueva Zelanda

Los partidos de Irán en fase de grupos están programados en Santa Clara y Seattle, dos ciudades estadounidenses que estarán bajo máxima atención política y de seguridad.

El Mundial 2026 podría enfrentar uno de sus mayores desafíos políticos

La Copa del Mundo de 2026 apunta a convertirse no solo en el torneo más grande de la historia, sino también en uno de los más complejos a nivel diplomático.

La situación de Irán abre un nuevo capítulo sobre el impacto de los conflictos internacionales en el deporte y pone a la FIFA frente a un delicado equilibrio entre política, seguridad y competencia.

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Con información de – El Universo