Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo en mensajes directos: ¿qué significa?

Los usuarios que tengan chats que se vean afectados por la medida pueden descargar cualquier contenido que quieran conservar, señaló la compañía.

Instagram* eliminó a partir de este viernes el cifrado de extremo a extremo de los mensajes directos entre usuarios, con lo que Meta** tendría acceso al contenido de chats.

El cifrado de mensajes era una función opcional en Instagram desde 2023, pero en marzo de este año la plataforma actualizó discretamente una página de ayuda para informar que la opción dejaría de estar disponible a partir del 8 de mayo.

Seguridad infantil

Un portavoz de Meta declaró ese mismo mes a The Guardian que la decisión de abandonar el cifrado se debió a su escaso uso. «Muy pocas personas elegían la mensajería cifrada de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que vamos a eliminar esta opción de Instagram en los próximos meses», afirmó.

«Cualquiera que quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp*», afirmó. Meta ha recibido críticas por parte de grupos de seguridad infantil y de una alianza de fuerzas del orden que argumentaron que el cifrado debilitaría la capacidad de mantener la seguridad de los niños en línea.

Entre los organismos citados se encontraban el FBI, la Interpol, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía Federal australiana. «Cuando el cifrado de extremo a extremo se implementa sin las medidas de seguridad apropiadas, puede aumentar los riesgos y dificultar la identificación de daños como la explotación sexual infantil, el terrorismo y el extremismo violento», afirmó el portavoz.

En su página de ayuda, Instagram indicó que los usuarios que tengan chats que se vean afectados por la medida pueden seguir las instrucciones para descargar cualquier contenido que quieran conservar. Sin embargo, la empresa no explicó qué sucederá con los mensajes cifrados a partir de la fecha mencionada.

Con información de – RT