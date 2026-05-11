Violento asalto en restaurante de Quito: delincuentes obligaron a clientes a arrodillarse mientras robaban celulares y dinero

Momentos de terror vivieron varios ciudadanos en un restaurante del norte de Quito, cuando cuatro delincuentes armados ingresaron al local, amenazaron a los clientes y los obligaron a arrodillarse para robarles sus pertenencias. El violento asalto ocurrió en el sector de la Kennedy y quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyo video ya se viraliza en redes sociales.

El asalto ocurrió en un restaurante de la avenida 6 de Diciembre

El hecho delictivo se registró la noche del sábado 9 de mayo en un local comercial ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Ramón Borja, en el norte de Quito.

Según las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, dos de los antisociales ingresaron al establecimiento cerca de las 21:00 portando armas de fuego y amenazando a todos los presentes.

Los delincuentes actuaron con extrema violencia y en cuestión de segundos tomaron el control del restaurante.

Clientes fueron obligados a arrodillarse durante el robo

El video de seguridad muestra cómo varios comensales entregaron inmediatamente sus pertenencias por temor a ser atacados.

Dos personas que se encontraban sentadas cerca de una mesa fueron obligadas a arrodillarse mientras uno de los sospechosos las amenazaba e intimidaba con el arma.

Durante el minuto y doce segundos que duró el asalto, los sujetos recorrieron el local robando:

Celulares

Dinero en efectivo

Cadenas

Relojes

Monederos

Otras pertenencias de valor

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar, dejando a clientes y trabajadores en estado de shock.

Video del asalto se viralizó en redes sociales

Las imágenes del robo comenzaron a circular masivamente en redes sociales y generaron indignación entre ciudadanos quiteños, quienes denuncian el incremento de hechos violentos en zonas comerciales y de alta plusvalía.

Usuarios también cuestionaron la creciente inseguridad en restaurantes y centros de entretenimiento de la capital.

El caso reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar los controles policiales en sectores concurridos del norte de Quito.

Policía capturó a uno de los sospechosos

Durante la madrugada del lunes 11 de mayo, la Policía Nacional confirmó la captura de uno de los presuntos implicados en el asalto.

El operativo se realizó en el distrito Eugenio Espejo, donde agentes encontraron:

Armas de fuego

Sustancias sujetas a fiscalización

Teléfonos móviles

Dinero en efectivo

Las autoridades investigan si el detenido pertenece a una banda organizada dedicada al robo de comensales en restaurantes de Quito.

Bandas delictivas operarían en sectores de alta plusvalía

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, existirían grupos organizados que operan en zonas comerciales y de alta plusvalía de la capital, enfocándose en robos rápidos dentro de restaurantes.

La modalidad consiste en ingresar armados, intimidar a clientes y escapar en pocos minutos antes de la llegada de las autoridades.

La Policía continúa las investigaciones para identificar al resto de involucrados en este caso.

Crece la preocupación por la inseguridad en Quito

El asalto volvió a generar preocupación entre ciudadanos y comerciantes debido al aumento de delitos violentos en la capital.

Habitantes del sector de la Kennedy y zonas aledañas piden mayor presencia policial, controles permanentes y acciones urgentes para evitar nuevos ataques armados en espacios públicos y restaurantes.

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Con información de – El Universo