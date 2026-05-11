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May 11, 2026

Desarrollan un fármaco para hacer crecer dientes humanos

  • mayo 11, 2026
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El avance se apoya en años de investigaciones sobre un anticuerpo que ha demostrado inhibir el crecimiento de los dientes en hurones y ratones.

Investigadores japoneses han avanzado en el desarrollo de un fármaco experimental orientado a la regeneración de dientes humanos. El proyecto encabezado por Katsu Takahashi, jefe de odontología del Instituto de Investigación Médica del Hospital Kitano, comenzó los ensayos clínicos en septiembre de 2024.

«Queremos hacer algo para ayudar a quienes sufren pérdida o ausencia de dientes», declaró Takahashi. «Si bien hasta la fecha no existe ningún tratamiento que proporcione una cura permanente, creemos que las expectativas de la gente con respecto al crecimiento de los dientes son altas«, agregó. El avance se apoya en años de investigaciones sobre un anticuerpo llamado gen 1 asociado a la sensibilización uterina (USAG-1), que ha demostrado inhibir el crecimiento de los dientes en hurones y ratones.

En 2021, científicos de la Universidad de Kioto, que también participarán en futuras pruebas en humanos, descubrieron un anticuerpo monoclonal capaz de interrumpir la interacción entre USAG-1 y las proteínas morfogenéticas óseas. «Sabíamos que la supresión de USAG-1 beneficia el crecimiento dental. Lo que no sabíamos era si sería suficiente», afirmó Takahashi. «Los hurones son animales difiodontos con patrones dentales similares a los de los humanos», añadió.

El ensayo clínico actualmente en marcha involucra a 30 hombres de entre 30 y 64 años a quienes les falta al menos un diente, y el medicamento será administrado por vía intravenosa para evaluar su eficacia y seguridad. Según los investigadores, hasta ahora no se han reportado efectos secundarios en estudios previos con animales. Si los resultados son favorables, el Hospital Kitano prevé aplicar el tratamiento en pacientes de entre 2 y 7 años con ausencia de al menos cuatro dientes, con la meta de disponer de un medicamento regenerativo hacia 2030.

Con información de – RT

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