Costa de Marfil, el primer reto de Ecuador en el Mundial 2026: así llega el campeón africano que preocupa a la Tri

La selección de Costa de Marfil será el primer rival de Ecuador en el Mundial 2026 y llega como uno de los equipos africanos más sólidos del momento.

Los “elefantes” clasificaron con autoridad, vienen de conquistar la Copa Africana y acumulan triunfos contundentes en amistosos recientes, convirtiéndose en un debut de alto riesgo para la Tri en el grupo E.

Ecuador debutará ante un rival con experiencia mundialista

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará el domingo 14 de junio de 2026, a las 19:00, en el estadio de Filadelfia, marcando el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Para la Tricolor será un arranque exigente frente a una selección física, rápida y con jugadores acostumbrados al fútbol europeo.

Aunque Costa de Marfil no ha superado la fase de grupos en sus anteriores mundiales, su actualidad deportiva genera respeto.

Así clasificó Costa de Marfil al Mundial 2026

Los africanos consiguieron su boleto al Mundial tras una campaña sólida en las eliminatorias de la CAF.

Sellaron su clasificación con una contundente victoria 3-0 sobre Kenia en la jornada decisiva.

El equipo dirigido por Emerse Faé llega además con la confianza elevada tras conquistar la Copa Africana de Naciones 2023, torneo disputado en 2024, donde sorprendieron al continente con una notable recuperación futbolística.

El regreso de Costa de Marfil tras 12 años

Costa de Marfil volverá a una Copa del Mundo después de su última aparición en Brasil 2014.

Será apenas su cuarta participación mundialista tras:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

En todas esas ediciones quedó eliminado en fase de grupos, aunque siempre compitió contra selecciones de alto nivel.

Historial mundialista: un equipo competitivo, pero sin despegar

En sus tres mundiales anteriores, Costa de Marfil disputó nueve partidos:

3 victorias

1 empate

5 derrotas

Además, anotó 13 goles y recibió 14. Aunque nunca alcanzó octavos de final, ha demostrado capacidad ofensiva y partidos intensos frente a potencias internacionales.

Didier Drogba y Yaya Touré, leyendas del fútbol marfileño

Hablar de Costa de Marfil es recordar a figuras históricas como Didier Drogba, máximo goleador de la selección con 66 tantos y autor del primer gol marfileño en un Mundial.

También destaca Yaya Touré, considerado uno de los mejores mediocampistas africanos de todos los tiempos y el futbolista con más partidos mundialistas en la historia de su país.

Otros nombres importantes en la historia mundialista marfileña son:

Gervinho

Wilfried Bony

Aruna Dindane

Costa de Marfil llega en gran momento al Mundial

La selección africana llega fortalecida tras sus recientes amistosos internacionales en marzo de 2026:

Victoria 4-0 sobre Corea del Sur

Triunfo 1-0 ante Escocia

Estos resultados encendieron las alarmas en el grupo E y confirman que Ecuador enfrentará a un rival con confianza, orden táctico y gran potencia física.

¿Qué tan peligroso es Costa de Marfil para Ecuador?

Costa de Marfil combina velocidad, juego físico y experiencia internacional.

Muchos de sus futbolistas militan en ligas europeas de primer nivel, lo que eleva su competitividad.

Para Ecuador, empezar el Mundial con un triunfo será clave, pero el debut ante los “elefantes” podría convertirse en uno de los partidos más difíciles de la fase de grupos.

La Tri necesitará solidez defensiva, concentración y efectividad para evitar sorpresas frente a un rival que llega en ascenso.

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Con información de – El Universo