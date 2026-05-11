Lluvias y tormentas marcarán el clima en Ecuador este lunes 11 de mayo, según el Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que este lunes 11 de mayo de 2026 se presentarán lluvias y tormentas eléctricas de variable intensidad en amplias zonas de la Amazonía y sectores del interior del Litoral ecuatoriano.

Además, persistirán precipitaciones dispersas en la Sierra y la región Insular, mientras se prevén niveles moderados y altos de radiación ultravioleta en gran parte del país.

Lluvias y tormentas afectarán varias regiones del Ecuador

El Inamhi informó que las condiciones climáticas para este lunes estarán marcadas por precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional.

La Amazonía será una de las zonas con mayor incidencia de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y noche.

En el Litoral, las precipitaciones se concentrarán principalmente en localidades del interior, mientras que en la Costa norte y zonas cercanas al perfil costero se esperan intervalos de nubosidad variable.

La entidad también señaló que en la región Interandina continuarán las lluvias dispersas y cielos parcialmente nublados, condiciones típicas de la transición climática registrada en mayo.

Temperaturas previstas por región

El reporte meteorológico detalla que las temperaturas tendrán variaciones según cada región del país:

Costa o Litoral

Las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre 22 °C y 33 °C.

Sierra o región Interandina

Se registrarán temperaturas entre 9 °C y 22,5 °C, con mañanas frías y tardes templadas.

Amazonía

La temperatura variará entre 18,5 °C y 28 °C, acompañada de alta humedad ambiental.

Región Insular

En Galápagos se esperan temperaturas entre 24,5 °C y 30 °C.

Radiación ultravioleta será moderada y alta

El Inamhi advirtió además sobre niveles moderados y altos de radiación ultravioleta en gran parte del Ecuador.

Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, así como utilizar protector solar, gorra y ropa ligera.

Condiciones climáticas variables continuarán en mayo

Mayo continúa presentando condiciones atmosféricas inestables en Ecuador debido a la transición estacional.

Expertos recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Inamhi y tomar precauciones ante posibles tormentas, acumulación de agua y cambios bruscos de temperatura.

Pronóstico del clima en Ecuador

Alertas meteorológicas del Inamhi

Radiación UV en Ecuador

Temporada de lluvias en la Costa y Amazonía

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Con información de El Universo