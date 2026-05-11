Producción y ventas de vehículos de nueva energía en China se expanden en abril

BEIJING, La producción y las ventas de vehículos de nueva energía (VNE) en China registraron un crecimiento interanual en abril, informó hoy lunes la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

La producción de VNE aumentó un 5,5 por ciento interanual, alcanzando los 1,32 millones de unidades, mientras las ventas crecieron un 9,7 por ciento hasta llegar a 1,34 millones de unidades, precisó la entidad.

Del total de las ventas de automóviles nuevos en abril, los VNE representaron el 53,2 por ciento, afirmó la misma fuente.

En los primeros cuatro meses del año, la producción y las ventas de automóviles totalizaron 9,61 y 9,57 millones de unidades, respectivamente.

Durante ese mismo período, la producción y las ventas de VNE se situaron en 4,29 y 4,3 millones de unidades, respectivamente.

Los datos acumulados entre enero y abril muestran que las exportaciones de vehículos del país se incrementaron un 61,5 por ciento interanual, ubicándose en 3,13 millones de unidades, con un incremento del 120 por ciento en las exportaciones de vehículos de nueva energía, que llegaron a los 1,38 millones de unidades.

El subsecretario general de la asociación, Chen Shihua, puntualizó que, si bien la producción y las ventas de automóviles disminuyeron ligeramente en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, el descenso acumulado en los primeros cuatro meses se redujo aún más.

La reciente implementación de nuevas políticas ha presentado señales positivas que contribuirán a impulsar la demanda interna de automóviles, consolidar las ventajas del comercio exterior y promover la estabilidad operativa y el desarrollo de alta calidad del sector, añadió Chen.

Con información de – Xinhua