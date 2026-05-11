Ecuador sube en el ranking FIFA y supera a varias selecciones históricas de Sudamérica

La selección de Ecuador continúa consolidándose entre las mejores del planeta. En la más reciente actualización del ranking mundial de la FIFA, la Tricolor se ubicó en el puesto 23 del mundo, ratificando su crecimiento futbolístico y su protagonismo en Sudamérica de cara al próximo Mundial.

El listado es liderado por Francia, mientras que Argentina, actual campeona del mundo, aparece en la tercera posición. Brasil ocupa el sexto lugar y Colombia se encuentra en el puesto 13, reflejando la fuerte competencia que existe en la región.

Ecuador se mantiene entre las mejores selecciones del planeta

La posición alcanzada por Ecuador confirma la estabilidad deportiva que ha construido en los últimos años. La Tricolor logró mantenerse dentro del grupo de las 25 mejores selecciones del mundo gracias a sus resultados en eliminatorias, amistosos internacionales y torneos oficiales.

Especialistas deportivos consideran que el equipo ecuatoriano ha logrado consolidar una base competitiva con futbolistas jóvenes que militan en importantes ligas internacionales, algo que ha permitido elevar el nivel del combinado nacional.

Además, Ecuador se ha convertido en una de las selecciones más difíciles de enfrentar en Sudamérica, especialmente jugando en Quito, donde históricamente ha marcado diferencias.

Francia lidera el ranking y Argentina sigue en el podio

El ranking FIFA mantiene a Francia en el primer lugar del planeta, ratificando la fortaleza de una generación que continúa dominando el fútbol internacional.

Argentina aparece en la tercera posición, pese a seguir siendo una de las selecciones más fuertes del continente tras conquistar el Mundial y la Copa América en los últimos años.

Brasil, por su parte, ocupa el sexto lugar, mientras que Colombia alcanzó la casilla 13, consolidándose como otra de las selecciones sudamericanas de mejor rendimiento.

La Tricolor apunta al Mundial con una generación consolidada

El crecimiento de Ecuador en el ranking también refleja el trabajo realizado en divisiones formativas y el salto internacional de varios jugadores ecuatorianos hacia clubes de Europa y otras ligas competitivas.

La actual generación mantiene altas expectativas entre los aficionados, especialmente por el rendimiento mostrado en las eliminatorias sudamericanas y la consolidación de figuras jóvenes que ya destacan internacionalmente.

El objetivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es mantener la regularidad competitiva y llegar al próximo Mundial como una de las selecciones más sólidas de América Latina.

Sudamérica mantiene protagonismo en el fútbol mundial

La presencia de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador dentro de las primeras posiciones del ranking demuestra el peso que sigue teniendo el fútbol sudamericano a nivel global.

Las eliminatorias de Conmebol continúan siendo consideradas entre las más exigentes del planeta, debido al nivel competitivo y la intensidad de cada jornada.

Para Ecuador, mantenerse dentro del Top 25 representa un respaldo internacional al crecimiento futbolístico que vive el país. FIN

Con información de FIFA