Willian Pacho y la jerarquía en aumento

Tiene solo 24 años y da la sensación de que cada vez juega mejor. Willian Pacho, el defensor de Ecuador que llegó a PSG hace casi dos años como un desconocido, agrega facetas y batallas ganadas a su repertorio. En el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Liga de Campeones, el central del equipo de Luis Enrique tenía una parada complicada. En Múnich, el conjunto parisino debía mantener la ventaja de un gol que había conseguido en la ida. Vincent Kompany ubicó en el ataque a James Musiala, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane para presionar y conseguir el pasaje a Budapest. Pero el plan del conjunto francés fue demasiado sólido y Pacho resultó una de las claves del partido del equipo campeón del torneo que jugará su segundo encuentro por el título consecutivo, luego de sentenciar a Inter de Milán en 2025.

Pacho fue elegido como mejor jugador del encuentro que terminó 1 a 1 y dio el pasaje a PSG para medirse ante Arsenal por la corona europea. Su tarea estuvo principalmente en el marcaje a Harry Kane, que llegaba con 13 goles y máximo anotador de la competición. Y, salvo en la última jugada del partido, cuando el inglés logró girar para convertir el 1 a 1, lo dominó por completo. El central ecuatoriano tiene todas las facetas de un marcador con oficio: cuenta con timming perfecto para anticipar, tiene radar para interceptar pases filtrados y, principalmente, un físico privilegiado para recuperar terreno en caso de necesitar un retroceso imprevisto.

A diferencia del trabajo que realiza en su Selección, en PSG juega con un equipo adelantado y el campo a sus espaldas es mucho mayor, a la vez que las salidas de iniciación representan una prioridad. A los 3 minutos, estuvo presente en la jugada de gol del equipo parisino. Apuntó su juego hacia adelante y filtró un pase a Kvicha Kvaratskhelia, que luego descargó con Fabián para volver a recibir la pared y derivar en el gol de Ousmane Dembélé.

Mas información en FIFA.COM