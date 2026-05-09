Estrenan en Alemania «Of One Blood», nueva ópera sobre poder y reinas

Por Britta Schultejans (dpa)

Múnich, 9 may (dpa) – La ópera «Of One Blood», sobre la rivalidad de las reinas María Estuardo e Isabel I de Inglaterra, tendrá su estreno este domingo en Múnich, aunque difícilmente dará lugar a un escándalo comparable al de «Las bodas de Fígaro», sino que más bien apuntará a conquistar nuevos públicos.

Wolfgang Amadeus Mozart estrenó su ópera bufa el 1 de mayo de 1786 en el Burgtheater de Viena, y su crítica a la nobleza tres años antes de la Revolución Francesa causó un gran revuelo. La ópera era por entonces tema de conversación en la ciudad y tenía una connotación política. Aún hoy, casi ningún teatro de ópera que se precie de serlo prescinde de la famosa obra mozartiana.

HANDOUT – Escena de la ópera «Of One Blood», cuyo estreno está previsto para el domingo 10 de mayo de 2026 en la Ópera Estatal de Baviera. Foto: Monika Ritterhaus/Bayerische Staatsoper/dpa – ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

«Estoy muy esperanzado de que nuestra ópera sea una obra capaz de atraer la atención de los amantes del género», declaró a dpa Brett Dean, compositor australiano de 64 años, antes del estreno de su obra en la Ópera Estatal Bávara de Múnich.

«Hoy en día, por supuesto, deseo que esta obra ayude a un nuevo público a encontrar el camino hacia la ópera. El público se compromete cuando pasa toda una velada en nuestro mundo. Y es nuestra tarea mantenerlos allí, fascinados», señaló Dean.

«Un estreno es siempre un viaje hacia un territorio completamente inexplorado, un estado que me encanta», reveló por su parte el director Claus Guth, responsable de la puesta en escena de «Of One Blood» en Múnich.

«No se puede confiar en nada, no hay referencias ni tradiciones consolidadas. Hay que encontrar un lenguaje propio que logre captar lo más exactamente posible el núcleo de la composición», añadió.

Antes, las óperas estaban mucho más en el centro de la vida política y social, afirmó Guth. El director agregó que cuando una obra mostraba nuevas ideas o cuestionaba un orden existente, eso podía desencadenar reacciones inmediatas, hasta llegar al escándalo.

«Hoy la ópera forma más bien parte de un ámbito cultural establecido. Muchos temas son conocidos, muchas cosas se interpretan y explican más rápido. De ese modo surge menos fricción inmediata», analizó.

«Para mí, la pregunta no es cómo provocar un escándalo, sino cómo generar otra forma de urgencia. En nuestro trabajo se trata de hacer visibles los mecanismos: mostrar cómo funciona el poder, cómo surgen las decisiones y cuáles son sus consecuencias. Eso puede ser más silencioso que un escándalo, pero no menos intenso», detalló Guth.

Con información de AGENCIA DPA