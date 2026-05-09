Comercio exterior de China crece 14,2% en abril

BEIJING, 9 may (Xinhua) — El comercio exterior de China, denominado en yuanes, creció un 14,2 por ciento interanual en abril, según datos publicados hoy sábado por la Administración General de Aduanas.



Esta foto muestra la zona de Lujiazui, el distrito financiero de la municipalidad oriental china de Shanghai, en la noche del 31 de diciembre de 2025. (Xinhua/Wang Xiang)

El valor total de las importaciones y exportaciones de mercancías alcanzó los 4,38 billones de yuanes (unos 639.400 millones de dólares) el mes pasado, indican los datos.

Las exportaciones aumentaron un 9,8 por ciento respecto al mismo período del año anterior, situándose en 2,48 billones de yuanes, mientras que las importaciones subieron un 20,6 por ciento hasta alcanzar los 1,9 billones de yuanes, de acuerdo con la misma fuente.

En los primeros cuatro meses del año, el comercio exterior total alcanzó los 16,23 billones de yuanes, lo que representa un incremento interanual del 14,9 por ciento. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA