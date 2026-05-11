Moisés Caicedo jugará el debut de Ecuador en el Mundial 2026: los tres impactos deportivos que sacuden el día

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo sí estará disponible para el debut de Ecuador en el Mundial 2026 tras una decisión clave de la FIFA. Mientras tanto, el mercado europeo se sacude con rumores sobre Vinícius Júnior y el Manchester City, y la Liga Ecuabet entra en una fecha decisiva con partidos que podrían cambiar la tabla de posiciones.

Moisés Caicedo sí jugará ante Costa de Marfil en el Mundial 2026

La selección ecuatoriana recibió una noticia clave de cara a su estreno mundialista.

El Consejo de la FIFA aprobó una modificación reglamentaria que elimina el arrastre de suspensiones acumuladas en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo.

Gracias a este cambio, Moisés Caicedo podrá disputar el primer partido del Mundial 2026 frente a Costa de Marfil, programado para el domingo 14 de junio en Filadelfia.

La decisión beneficia también a futbolistas como Nicolás Otamendi, de Argentina, y Talek Salman, de Qatar.

La presencia de Caicedo representa un alivio para Ecuador, ya que el volante del Chelsea es considerado uno de los pilares del mediocampo de la Tri y uno de los jugadores más importantes del fútbol sudamericano.

FIFA cambia el reglamento y evita bajas sensibles

El cambio impulsado por FIFA busca evitar que sanciones obtenidas en procesos clasificatorios afecten directamente el espectáculo de la Copa del Mundo.

Con esta medida, varias selecciones podrán contar con figuras importantes desde la primera fecha, elevando el nivel competitivo del torneo.

Para Ecuador, la noticia tiene un impacto enorme debido al liderazgo y peso futbolístico de Moisés Caicedo, quien llega al Mundial como referente absoluto de la nueva generación tricolor.

Manchester City iría por Vinícius Júnior

Otro de los impactos deportivos del día llega desde Europa.

Diversos reportes de prensa aseguran que el Manchester City analiza seriamente fichar a Vinícius Júnior.

El brasileño todavía no renueva su contrato con el Real Madrid y, según medios internacionales, existirían tensiones internas tras una temporada llena de polémicas y cuestionamientos.

Aunque el vínculo del delantero termina en junio de 2027, los rumores sobre una posible salida han comenzado a crecer.

Pep Guardiola buscaría reforzar su plantilla con una estrella de perfil mundial, mientras el Real Madrid intenta asegurar la continuidad de una de sus máximas figuras ofensivas.

La Liga Ecuabet entra en una fecha clave

La jornada 13 de la Liga Ecuabet comienza este viernes 8 de mayo con el duelo entre Orense y Leones del Norte en el estadio Nueve de Mayo de Machala.

La fecha también tendrá dos encuentros de alto impacto:

Barcelona SC visitará a Independiente del Valle este sábado a las 19:00.

Emelec enfrentará a Libertad FC este domingo desde las 15:30 en el estadio Capwell.

La pelea por la parte alta de la tabla comienza a intensificarse y cada punto será determinante en la lucha por el liderato y los puestos internacionales.

Moisés Caicedo, pieza clave para la ilusión ecuatoriana

La confirmación de Moisés Caicedo para el debut mundialista fortalece las aspiraciones de Ecuador en el grupo E.

La Tri contará con uno de sus futbolistas más experimentados y valiosos en un partido que podría marcar el rumbo de la selección en la Copa del Mundo 2026.

La expectativa de la hinchada ecuatoriana aumenta mientras el equipo se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su historia reciente.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el grupo de Ecuador en la Copa del Mundo

Moisés Caicedo y su temporada en Chelsea

Tabla de posiciones de la Liga Ecuabet

Rumores de fichajes en Europa 2026

Con información de – El Universo