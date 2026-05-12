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May 12, 2026

Beijing lanza servicio piloto de metro que permite llevar bicicletas a bordo

  • mayo 11, 2026
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BEIJING, Beijing puso en marcha hoy domingo un servicio piloto que permite a los pasajeros subir sus bicicletas a los trenes del metro, en respuesta al creciente número de aficionados al ciclismo y a la demanda de desplazamientos interdistritales en la capital.

Según la Comisión Municipal de Transporte de Beijing, a partir de este domingo, los pasajeros pueden llevar a bordo de los vagones de metro bicicletas de dos ruedas, de propulsión humana y de un solo asiento, con un diámetro de rueda de hasta 28 pulgadas (unos 71 centímetros), en los trenes de metro de 11 estaciones piloto distribuidas en cuatro líneas: la Línea 6, la Línea 17, la Línea Changping y la Línea S1.

La comisión señaló que la selección de estas líneas y estaciones se realizó tras consultar con clubes locales de ciclismo, con el fin de comprender mejor las necesidades de los aficionados, teniendo en cuenta al mismo tiempo el volumen de pasajeros del transporte de trenes urbanos y la adaptabilidad de las instalaciones de las estaciones.

Estas estaciones conectan con diversas rutas ciclistas situadas en los suburbios circundantes de Beijing. El servicio piloto está disponible durante todo el horario de operación los sábados y domingos, pero no funciona los días laborables y festivos.

La tarifa es de 30 yuanes (unos 4,38 dólares) por viaje, cubriendo a un pasajero y una bicicleta para un trayecto único en la línea piloto durante el día del viaje.

Los billetes pueden adquirirse a través de la aplicación «Yitongxing», utilizada habitualmente para escanear códigos QR y acceder a la red de transporte ferroviario de Beijing.

Para garantizar la seguridad operativa y mantener el orden a bordo, las empresas operadoras han establecido estrictas normas de uso.

Estas incluyen la prohibición de todas las bicicletas eléctricas y otros vehículos con dispositivos motorizados de ingresar a las estaciones.

Además, los pasajeros no pueden realizar transbordos libremente a líneas no incluidas en el plan piloto ni entrar o salir por estaciones que no formen parte del programa dentro de la red de transporte ferroviario de Beijing.

También está prohibido montar en bicicleta o patinar dentro de las estaciones y vagones, así como estacionar bicicletas de manera desordenada, bloquear pasillos de circulación de pasajeros o impedir rutas de evacuación de emergencia.

Con información de – Xinhua

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