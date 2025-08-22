Urgente!

Colombia en «máxima alerta» por atentados terroristas: ¿qué se sabe?
August 23, 2025

  agosto 22, 2025
Petro anunció que solicitará que los cárteles sean consideradas organizaciones terroristas y sean «perseguidos en cualquier lugar del planeta”.

Los atentados terroristas vuelven a sacudir a Colombia. El jueves, dos ataques dejaron un saldo provisional de 18 muertos y decenas de heridos, además de un renovado clima de violencia en el país sudamericano y la declaración de «máxima alerta».

En el primer ataque, que se registró el jueves al mediodía en una zona rural de Antioquia, los criminales lograron derribar un helicóptero de la Policía Nacional con un dron, por lo que fallecieron 12 efectivos, en tanto que cuatro más quedaron heridos.

Más tarde, un carro bomba explotó cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en la ciudad de Cali, y mató a seis civiles e hirió a 70 más.

Ante la emergencia, el presidente Gustavo Petro anunció que solicitará que los cárteles se consideran como organizaciones terroristas y sean «perseguidos en cualquier lugar del planeta«.

Los responsables

Petro responsabilizó de los ataques a los grupos que apoyan al disidente guerrillero Iván Mordisco; al Clan del Golfo, el cártel más poderoso de Colombia; y a la Segunda Marquetalia, una de las facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron el acuerdo de paz.

«Con sus acciones violentas confirman su carácter terrorista y, por ello, deberán ser investigadas y perseguidas internacionalmente», advirtió el mandatario.

Petro viajó el jueves por la noche a Cali para presidir una reunión urgente del Consejo de Seguridad, con el fin de evaluar las acciones a seguir junto con el Ministerio de Defensa y las autoridades policiales del país.

Antes del encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (50.000 dólares) por información que permita prevenir cualquier nuevo atentado.

«Estamos en máxima alerta: no se descartan medidas excepcionales ante la posibilidad de más ataques terroristas. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la vida de los colombianos. A medida que avancen las investigaciones, entregaremos al país información oficial y transparente», aseguró.

En medio de ese clima, el país despertó este viernes sacudida por otro ataque con explosivos. En esta ocasión, el hecho ocurrió en una zona urbana de Caquetá, cerca de la alcaldía de Florencia, lo que dejó afectada la infraestructura. De momento, no se han reportado víctimas. 

Con información de Agencia RT

