Esta es la herramienta que tiene el IESS para notificar a los afiliados y empleadores

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementó el Buzón del Afiliado y del Empleador, una herramienta digital que permite mantener comunicación directa con la institución y recibir avisos o notificaciones importantes.
A través de este canal se podrá conocer la resolución de trámites, el estado de obligaciones pendientes y notificaciones oficiales relacionadas con los procesos del IESS.
Cómo ingresar al buzón
Para afiliados:
- Ingresar a www.iess.gob.ec.
- Clic en “Trámites virtuales”.
- Seleccionar la opción “Afiliados”.
- Escoger “Buzón del afiliado”.
Para empleadores:
- Ingresar a www.iess.gob.ec.
- Clic en “Trámites virtuales”.
- Seleccionar la opción “Empleadores”.
- Escoger “Buzón del empleador”.
Algunas de las notificaciones que llegan a este buzón son:
- Inspección a empleadores.
- Recuperación de valores pagados indebidamente (seguro de desempleo).
- Retiros de fondos de cesantía o fondos de reserva.
El IESS recordó que es responsabilidad del afiliado y del empleador revisar periódicamente el buzón para no perderse comunicaciones oficiales ni incurrir en incumplimientos por desconocimiento.
