August 22, 2025

Esta es la herramienta que tiene el IESS para notificar a los afiliados y empleadores

El IESS recordó que es responsabilidad del afiliado y del empleador revisar periódicamente el buzón para no perderse comunicaciones oficiales.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementó el Buzón del Afiliado y del Empleador, una herramienta digital que permite mantener comunicación directa con la institución y recibir avisos o notificaciones importantes.

A través de este canal se podrá conocer la resolución de trámites, el estado de obligaciones pendientes y notificaciones oficiales relacionadas con los procesos del IESS.

Cómo ingresar al buzón

Para afiliados: 

  1. Ingresar a www.iess.gob.ec.
  2. Clic en “Trámites virtuales”.
  3. Seleccionar la opción “Afiliados”.
  4. Escoger “Buzón del afiliado”.

Para empleadores:

  1. Ingresar a www.iess.gob.ec.
  2. Clic en “Trámites virtuales”.
  3. Seleccionar la opción “Empleadores”.
  4. Escoger “Buzón del empleador”.

Algunas de las notificaciones que llegan a este buzón son:

  • Inspección a empleadores.
  • Recuperación de valores pagados indebidamente (seguro de desempleo).
  • Retiros de fondos de cesantía o fondos de reserva.

El IESS recordó que es responsabilidad del afiliado y del empleador revisar periódicamente el buzón para no perderse comunicaciones oficiales ni incurrir en incumplimientos por desconocimiento.

Confirmado.net-El Universo 

