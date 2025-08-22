Esta es la herramienta que tiene el IESS para notificar a los afiliados y empleadores

El IESS recordó que es responsabilidad del afiliado y del empleador revisar periódicamente el buzón para no perderse comunicaciones oficiales.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementó el Buzón del Afiliado y del Empleador, una herramienta digital que permite mantener comunicación directa con la institución y recibir avisos o notificaciones importantes.

A través de este canal se podrá conocer la resolución de trámites, el estado de obligaciones pendientes y notificaciones oficiales relacionadas con los procesos del IESS.

Cómo ingresar al buzón

Para afiliados:

Ingresar a www.iess.gob.ec. Clic en “Trámites virtuales”. Seleccionar la opción “Afiliados”. Escoger “Buzón del afiliado”.

Para empleadores:

Ingresar a www.iess.gob.ec. Clic en “Trámites virtuales”. Seleccionar la opción “Empleadores”. Escoger “Buzón del empleador”.

Algunas de las notificaciones que llegan a este buzón son:

Inspección a empleadores.

Recuperación de valores pagados indebidamente (seguro de desempleo).

Retiros de fondos de cesantía o fondos de reserva.

El IESS recordó que es responsabilidad del afiliado y del empleador revisar periódicamente el buzón para no perderse comunicaciones oficiales ni incurrir en incumplimientos por desconocimiento.

Confirmado.net-El Universo