Masiva marcha del 1 de Mayo en Quito: más de 15.000 personas protestaron contra el gobierno de Noboa

Las calles del centro-norte de Quito se llenaron de manifestantes este 1 de mayo de 2026, en una de las jornadas más multitudinarias del Día del Trabajo en los últimos años. Más de 15.000 personas salieron a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, en un contexto marcado por crisis económica, inseguridad y creciente descontento social.

Una movilización masiva y diversa en el Día del Trabajo

La marcha reunió a estudiantes, sindicatos, maestros, jubilados, indígenas, campesinos y colectivos sociales que avanzaron en una columna de aproximadamente 1,7 kilómetros hacia el Centro Histórico.

Las primeras organizaciones llegaron a la Plaza de Santo Domingo, mientras los últimos grupos aún se encontraban en el sector de Guayaquil y Checa, reflejando la magnitud de la convocatoria.

El recorrido inició pasadas las 09:00, con cierres viales y un amplio despliegue de seguridad por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

🔴 #Atención || "La clase trabajadora está seriamente amenazada", sostuvo el jurista @mauroandinoe, al analizar algunas consideraciones de la Marcha del 1 de Mayo en Quito.#LaRadioDeLasNoticias pic.twitter.com/dArgrhXA7b — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 1, 2026

Consignas contra Noboa marcaron la jornada

Aunque el presidente Daniel Noboa no estuvo en la ciudad —se encontraba en Galápagos— su figura concentró la mayor parte de las críticas.

Durante la movilización se escucharon consignas como:

“¡Fuera Noboa, fuera!”, “Gobierno indolente, que mata a la gente” y “El pueblo unido jamás será vencido”.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las políticas económicas, laborales y de seguridad, cuestionando el aumento del costo de la vida, la falta de empleo, la crisis del sistema de salud y la inseguridad.

"Me quitaron el cartel y me dijeron p*t4 de m1erd4"

La policía retiro bruscamente un cartel a una manifestante mientras la insultaban tras el operativo de desalojo de la marcha #1demayo

La joven solo estaba parada al pie de la fila policial cuando fue sorprendida por la acción pic.twitter.com/Q166xvN0N4 — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) May 1, 2026

Dirigentes políticos y sociales elevan el tono

El dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, afirmó que la movilización refleja una ruptura del miedo ciudadano frente al Gobierno.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, criticó las políticas del Ejecutivo y advirtió sobre los efectos de los acuerdos comerciales en el sector campesino.

Iza también se refirió a la iniciativa de revocatoria del mandato impulsada por el abogado Washington Andrade, señalando que distintos colectivos respaldan el proceso.

🇪🇨Manifestaciones antigubernamental en Ecuador por el Día del Trabajador



Este 1 de mayo se realizan movilizaciones a nivel nacional en Ecuador, en el marco del Día del Trabajador, con participación de sindicatos y organizaciones sociales que protestan contra el gobierno de Noboa pic.twitter.com/4ImT9C4oWe — RT en Español (@ActualidadRT) May 1, 2026

Revolución Ciudadana y colectivos impulsan agenda política

La jornada tuvo un marcado carácter político con la participación de figuras como Gabriela Rivadeneira, dirigente de la Revolución Ciudadana, quien habló de la necesidad de un nuevo pacto social.

Además, el colectivo Revoca EC se sumó a la movilización exigiendo la salida del Gobierno, posicionando el debate sobre la revocatoria del mandato como uno de los ejes centrales de la protesta.

Organizaciones sociales exigen cambios estructurales

Entre las principales organizaciones presentes estuvieron la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Las demandas incluyeron mayor presupuesto para educación, empleo digno, reducción del costo de los combustibles y mejoras en el acceso a servicios públicos, especialmente salud.

La movilización del 1 de Mayo en Quito refleja un acumulado de tensiones sociales en Ecuador. En los últimos meses, el país ha enfrentado un deterioro de las condiciones económicas, aumento del costo de la vida y persistentes problemas de seguridad.

En este escenario, las protestas no solo responden a demandas laborales históricas, sino que evidencian un creciente cuestionamiento político al Gobierno y la posibilidad de que el descontento social se traduzca en nuevas dinámicas de movilización y presión institucional.

Fuente: Diario Expreso – redes sociales